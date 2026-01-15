Menü Kapat
Dünya
 Özge Sönmez

ABD, Katar'daki vatandaşlarını uyardı! 'Dikkatli olun'

ABD’nin Doha Büyükelçiliği, bölgedeki gerilimler nedeniyle Katar’daki vatandaşlarına uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, personelin daha dikkatli olması ve zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması gerektiği bildirildi.

ABD, Katar'daki vatandaşlarını uyardı! 'Dikkatli olun'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 08:17

’nin Doha Büyükelçiliği, ’daki ABD vatandaşları ve personeline uyarılarda bulundu. Bölkgede devam eden gerilimlere dikkat çekilirken, yapılan açıklamada personelin daha dikkatli olması ve El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması tavsiye edildi. Katar’da bulunan ABD vatandaşlarına da benzer şekilde hareket etmeleri çağrısı yapıldı.

"RESMİ DUYURULARA DİKKAT EDİN" ÇAĞRISI

Açıklamada, ABD’nin Katar Misyonu’nun gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, mevcut durumda büyükelçiliğin personel yapısı ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı, konsolosluk hizmetlerinin normal şekilde sürdüğü vurgulandı.

Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına yerel ve uluslararası haber kaynaklarını yakından izlemeleri, olası aksaklıklara karşı seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve Katar hükümeti ile ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi duyurulara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Katar Uluslararası Medya Ofisi dün, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurmuştu.

Uluslararası bazı haber kaynaklarında 'ın, olası ABD müdahalesine karşı bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceği iddia edilmişti.

ETİKETLER
#abd
#iran
#katar
#gerilim
#büyükelçilik
#Güvenlik Uyarısı
#El-udeyd Hava Üssü
#Dünya
