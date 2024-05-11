ABD kolları sıvadı! Ukrayna’ya yüz milyonlarca dolarlık yeni yardım açıklandı

11 May 2024 16:48 - Güncelleme : 11 May 2024 17:02

ABD, Rusya ile 2022 şubat ayından beri savaşta olan Ukrayna’ya desteğini sürdürmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırganlığına karşı topraklarını savunan Ukrayna’yı desteklemek üzere 400 milyon dolarlık (12 milyar 939 milyon 640 bin TL) yeni silah ve teçhizat paketi duyuruldu.

Patriot hava savunma sistemleri ile karadan havaya füze sistemlerinin bulunduğu pakette, Stinger uçaksavar sistemleri, yüksek mobiliteli topçu roket sistemleri, zırhlı araçlar, tank ve silah mühimmatı ile çok sayıda askeri teçhizat yer aldı.

"ABD, UKRAYNA'NIN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği gibi, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon, özgürlüğünü savunan Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.