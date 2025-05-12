ABD Kongre Binası'nın altında gizemli tünel! Kongre üyesi 3 asırlık sırrı ortaya çıkardı

ABD'li bir temsilci paylaştığı video ile sosyal medyada büyük ses getirdi. Videoda 1700'lerde inşa edilen ABD Kongre Binasının Lincoln Odası'ndaki gizli tünelin girişini gösterdi.

ABD'li bir temsilci paylaştığı video ile sosyal medyada gündem oldu. Videoda, efsaneye göre 1812 Savaşı'nda İngiliz askerleri tarafından basılan ABD Kongre Binası'nın döşeme tahtalarının altında gizli bir tünel gün yüzüne çıkarılıyor.

New York Post'un haberine göre, Cumhuriyetçi Parti Kuzey Carolina Temsilcisi Tim Moore, İç Savaş döneminde Temsilciler Meclisi'nin postanesi olarak kullanılan Lincoln Odası'ndaki tünelin girişini gösterdi.

"HER TÜRDEN KÜÇÜK GİZLİ GEÇİTLER VAR"

Moore, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir videoda, "İnşaat 1700'lerde başladı ve Kongre Binası'nda her türden küçük gizli geçitler var. Gördüğünüz gibi, bu kapağı yeni açtım ve bir geçit olduğunu görebilirsiniz. Bunlar eskiden burada olan ancak kapatılmış eski merdivenlerdi." ifadelerine yer verdi.

Gizli tünelin ABD Kongre Binası'nın dışına çıktığı görülürken Moore videoda, "Bana söylendi, ama bunu doğrulayamıyorum... Bu, İngiliz askerlerinin 1814'te Washington'a saldırdıklarında Kongre Binası'nı sızarken kullandıkları merdivenlerden biri," ifadelerini kullandı.

"WASHINGTON'IN YAKILMASI"

Kongre Binası 1793 yılında hizmete girdi ve Başkan George Washington o yıl bu simgesel binanın temelini attı.

İngiliz askerleri, 1812 Savaşı'nda deniz hakları ve diğer anlaşmazlıklar nedeniyle patlak veren "Washington'ın Yakılması" sırasında ABD Kongre Binası'nı ateşe vermiş ve Beyaz Saray'ı yakmıştı. Savaş 1815'te sona erdi. Kongre Binası'nın inşası nihayet 1826'da tamamlandı.

Lincoln Odası'ndaki gizli merdivenin görüntüleri, muhtemelen yasa koyucular ve tarihi geçide isimlerini yazdırmak isteyen diğer kişilere ait imzaları da ortaya çıkardı.