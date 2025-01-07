ABD Konsolosluğu önünde silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ocak 2025 12:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:09
ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Orta Amerika ülkesi Honduras'ın konsolosluğunun dışında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentindeki konsolosluk binasının dışında silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, konsoloslukta güvenlik görevlisi olarak çalışan Meksika vatandaşı bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı