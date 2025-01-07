ABD Konsolosluğu önünde silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

07 Ocak 2025 12:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:09

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde bulunan Orta Amerika ülkesi Honduras'ın konsolosluğunun dışında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralı olduğu bildirildi.