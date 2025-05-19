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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Donald Trump her seferinde eleştirdiği Joe Biden'ın hastalığı için bunları yazdı

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi kondu, kanserin kemiklere de sıçradığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Biden için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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ABD lideri Donald Trump her seferinde eleştirdiği Joe Biden'ın hastalığı için bunları yazdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 09:48

ABD'de başkanlık döneminin son zamanlarında sağlık durumundan endişe edilen Joe Biden'ın prostat kanserine yakalandığı, kanserin agresif seyrettiği ve kemiklerine sıçradığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump ise neredeyse her açıklamasında hedefine oturttuğu Joe Biden'a bu kez 'geçmiş olsun' mesajını iletti.

ABD lideri Donald Trump her seferinde eleştirdiği Joe Biden'ın hastalığı için bunları yazdı

Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak Biden'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD lideri Donald Trump her seferinde eleştirdiği Joe Biden'ın hastalığı için bunları yazdı

JOE BIDEN'IN HASTALIĞI

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

ABD lideri Donald Trump her seferinde eleştirdiği Joe Biden'ın hastalığı için bunları yazdı

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi. Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

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