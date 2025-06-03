ABD lideri Donald Trump'tan gözdağı: Silah stokumuz görülmemiş seviyede

ABD Başkanı Donald Trump, ordu yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Kendi sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, ordunun, ülke tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını belirtti.