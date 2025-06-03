ABD lideri Donald Trump'tan gözdağı: Silah stokumuz görülmemiş seviyede

İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump, ordu yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Kendi sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, ordunun, ülke tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ordu yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Ordunun "şimdiye kadarki en güçlü" durumunda olduğunu savunan Trump, ABD tarihinde daha önce görülmemiş seviyede silah stokladıklarını kaydetti.
Trump, silahlara ilişkin, "Umarım onları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız." ifadesine yer verdi.