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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump açıkladı: Gazze ateşkes müzakerelerinde sürpriz ülke

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Gazze'de ateşkes müzakerelerine katıldığını açıkladı. Trump, ''İran, biz, Hamas ve İsrail müzakerelerinin ortasında'' dedi.

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ABD lideri Trump açıkladı: Gazze ateşkes müzakerelerinde sürpriz ülke
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 10:52

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın Gazze müzakerelerine katıldığını söyledi. Trump, "Gazze; biz, Hamas ve İsrail arasında büyük bir müzakerenin ortasında ve İran da işin içinde. Gazze'de neler olacağını göreceğiz. Rehineleri geri almak istiyoruz" dedi. Trump, İran’ın müzakerelere katılımına ilişkin detay vermezken konuya ilişkin Beyaz Saray’dan da detaylı bir açıklama gelmedi.

ABD lideri Trump açıkladı: Gazze ateşkes müzakerelerinde sürpriz ülke

ABD YENİ TEKLİF SUNMUŞTU

ABD, 60 günlük ateşkesin yanı sıra Gazze’de tutulan 10 sağ esirin serbest bırakılmasını ve 18 esirin cansız bedeninin teslim alınmasını, İsrail tarafının da müebbet hapis cezasına çarptırılmış 125 Filistinli tutuklunun, savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan bin 111 Gazzelinin ve halen İsrail'in elinde bulunan 180 Filistinlinin cesedini serbest bırakmasını içeren yeni bir teklif sunmuştu.

ABD lideri Trump açıkladı: Gazze ateşkes müzakerelerinde sürpriz ülke

HAMAS: TALEPLERİ KARŞILAMIYOR

Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim ise, ABD’nin Gazze Şeridi’nde geçici ateşkese ilişkin yeni teklifi hakkında yaptığı açıklamada, "Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor" demişti. Naim, İsrail tarafından onaylanan ateşkes teklifinin Hamas'ın taleplerini karşılamadığını ancak öneriyi incelemeye devam ettiğini söylemişti.
Naim, teklifin ölümlerin ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini belirterek, başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamadığını aktararak Hamas’ın teklife tam bir ulusal sorumlulukla teklife yanıtı vereceğini açıklamıştı.

ABD lideri Trump açıkladı: Gazze ateşkes müzakerelerinde sürpriz ülke

İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail’in ABD tarafından sunulan geçici ateşkes teklifinin kabul ettiğini belirtmiş, "İsrail bu teklifi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm rehineleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze'de bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz" demişti.

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İsrail katliamlarında Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 kim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 54 bin 927’ye, yaralananların sayısı 126 bin 615’e yükseldi.
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