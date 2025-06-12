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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump, zenginlere 'altın kart' için adres verdi, başvurular başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın zenginler için hazırlattığı 'altın kart' için başvurular başladı. Trump, yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak 5 milyon dolarlık kart için adres verdi.

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ABD lideri Trump, zenginlere 'altın kart' için adres verdi, başvurular başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:47

ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan ülkedeki yasadışı göçmenlere yönelik politikalarını sertleştirirken, bir yandan da vatandaşlık için 5 milyon dolarlık "altın kart" programına ilişkin bir adım daha attı. Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, ülkede istihdam oluşturacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak 5 milyon dolarlık "altın kart" için bekleme listesinin TrumpCard.gov adresinde açıldığını duyurdu.

ABD lideri Trump, zenginlere 'altın kart' için adres verdi, başvurular başladı

Trump açıklamasında, "Beş milyon dolar karşılığında Trump Kart geliyor. Binlerce kişi arayıp dünyanın en harika ülkesi ve pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri’ne erişim kazanmak için bu muhteşem yola nasıl kaydolabileceklerini soruyor: Bekleme listesi açık. Kayıt olmak için TRUMPCARD.GOV adresine gidin" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump, zenginlere 'altın kart' için adres verdi, başvurular başladı

''BELKİ 1 MİLYON SATARIZ, HER ŞEY YASAL''

ABD Başkanı Trump şubat ayında yaptığı açıklamada, "Altın bir kart satacağız. Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız. Size yeşil kart ayrıcalıkları sağlayacak ve ABD vatandaşlığına giden bir yol olacak. Zengin insanlar bu kartı satın alarak ülkemize gelecek. Bu kartlardan belki 1 milyon tane satabileceğiz. Yasal açıdan her şeyi yasal açıdan hallettik" ifadelerini kullanmıştı.

RUS OLİGARKLAR DA ALTIN KART ALABİLİR

Zengin Rusların da başvuruda bulunup bulunamayacağı sorusu üzerine Trump, "Olabilir. Çok iyi insanlar olan bazı Rus oligarklar tanıyorum. Mümkün. Eskiden olduğu kadar zengin değiller. Bence yapabilirler. Bence 5 milyon doları karşılayabilirler" şeklinde konuşmuştu.

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ETİKETLER
#amerika birleşik devletleri
#donald-trump
#Katılımcı Vatandaşlık
#Altın Kart
#Ülkeye Yatırım
#Göç Politikası
#Dünya
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