Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump'ın verdiği sürenin dolmasına 2 gün kala Rusya'da kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 16:47

Başkanı 'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Devlet Başkanı 'in Moskova'daki 'nda gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. 3 saat süren görüşmede Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov ile Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev de hazır bulundu.

Uşakov görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İlk olarak elbette Ukrayna krizi ele alındı. İkinci konu ise ABD ve Rusya arasında stratejik iş birliği geliştirme yolları oldu" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump'ın verdiği sürenin dolmasına 2 gün kala Rusya'da kritik görüşme

''BAZI MESAJLAR ALDIK''

Uşakov, Putin'in özellikle Ukrayna konusunda ABD'ye bazı mesajlar ilettiğini, Trump'tan da Witkoff aracılığıyla bazı mesajlar aldığını aktardı. Görüşmenin "faydalı ve yapıcı" geçtiğini vurgulayan Uşakov, "Şu anki durum şu ki Başkanımız (Putin) tüm bilgilere, yani Başkan Trump'ın mesajlarına sahip. Trump ise henüz bu görüşmenin sonuçlarından haberdar değil. Bu nedenle daha detaylı yorum yapmaktan kaçınıyorum" diye konuştu.

YAPICI ABD-RUSYA DİYALOĞU DEVAM EDİYOR

Dmitriev ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Putin ile Başkan Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasında gerçekleşen önemli görüşmeye katıldım. Yapıcı ABD-Rusya diyaloğu devam ediyor ve küresel güvenlik ve barış açısından kritik önem taşıyor. Witkoff'un Moskova ziyaretinin başarılı geçmesine yönelik iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler. Diyalog galip gelecek" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump'ın verdiği sürenin dolmasına 2 gün kala Rusya'da kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan ayrıldı.

TRUMP RUSYA'YA SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da barış anlaşmasına yönelik ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Putin'e defalarca tepki gösterirken, Rusya'dan ithalat yapan ülkeleri ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti. Trump, Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre vermiş, bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya daha ağır gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'daki 8,8'lik deprem: Can kaybı yaşanmadı ama volkanlar patladı, yarımada 2 metre kaydı!
Donald Trump bizzat açıkladı! Kendisinden sonraki Cumhuriyetçi aday belli oldu
ETİKETLER
#vladimir putin
#kremlin sarayı
#Abd
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna Krizi
#Steve Witkoff
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.