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 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump'tan İran'a tehdit gibi mesaj: Bomba atılmasın, çok sayıda insan ölmesin

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerden iyi haber çıkabileceğini söyledi. Tehdit gibi bir açıklama yapan Trump, savaş istemediğini, İran ile anlaşmayı çok istediğini söyledi.

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ABD lideri Trump'tan İran'a tehdit gibi mesaj: Bomba atılmasın, çok sayıda insan ölmesin
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 11:51

ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile yürütülen nükleer müzakere görüşmelerine yönelik soruya yanıt veren Trump, "İran'la dün ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık, bakalım neler olacak ama İran konusunda iyi haberler alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD lideri Trump'tan İran'a tehdit gibi mesaj: Bomba atılmasın, çok sayıda insan ölmesin

''BOMBA ATILMAMASINI ÇOK İSTERİM''

Görüşmelerin bir çatışmayı engelleme odaklı olduğunu kaydeden Başkan Trump, "İran görüşmeleri, size yarın ne olacağını söyleyemem. İran görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Bunun olmasını çok isterim. Bomba atılmamasını ve çok sayıda insanın ölmemesini çok isterim. Bunun gerçekleştiğini görmeyi gerçekten çok isterim. Bunun gerçekleşmesi için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump'tan İran'a tehdit gibi mesaj: Bomba atılmasın, çok sayıda insan ölmesin

GAZZE İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

Trump ayrıca Gazze Şeridi'nde çatışmaların durdurulmasına yönelik çabalara da dikkat çekerek, "Gazze konusunda Hamas'la da aynı şekilde. Bunu durdurup durduramayacağımızı görmek istiyoruz. İsrail'le de konuşuyoruz ve tüm bunu mümkün olduğunca çabuk durdurup durduramayacağımızı görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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ETİKETLER
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#gazze
#İsrail
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#donald-trump
#Nükleer Müzakere
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