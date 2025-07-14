Trump'tan Putin için çarpıcı sözler: 'Önce tatlı tatlı konuşuyor, sonra...'

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde pazartesi gününü işaret ederek Rusya'ya karşı harekete geçeceğini belirtti. Trump'ın bugün Ukrayna'ya silah gönderilmesini öngören yeni bir plan açıklaması bekleniyor. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise 'güzel konuştuğunu fakat akşam olunca bombalar yağdırdığını' söyledi.

''BURADA SORUN VAR, BUNDAN HOŞLANMIYORUM''

Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri göndereceklerini söyleyen Trump, parasının ise Avrupa Birliği (AB) tarafından ödeneceğini açıkladı. Trump, Washington’daki Andrews Ortak Üssü’nün dışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Onlara umutsuz şekilde ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz çünkü Putin pek çok insanı gerçekten şaşırtıyor. Güzel konuşuyor ama akşam olunca herkesi bombalıyor. Ama burada bir sorun var. Bundan hoşlanmıyorum'' dedi.

FÜZELER RUSYA'NIN DERİNLİKLERİNE ULAŞABİLİR

Trump'ın yeni Ukrayna planının ise silah gönderimiyle ilişkili olduğu belirtildi. Axios haber sitesine konuşan, planlar hakkında bilgi sahibi iki kaynak, planın başkent Moskova da dahil olmak üzere Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere ulaşabilecek uzun menzilli füzeleri de içerebileceğine inanmak için sebeplerinin olduğunu anlattı. Kaynaklar, herhangi nihai bir kararın verildiğinden haberdar olmadıklarını sözlerine ekledi.

''ÇOK AGRESİF OLACAK''

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dün Axios’a yaptığı açıklamada, Trump'ın artık sabrının kalmadığını, Putin'e çok sinirli olduğunu söylemişti ve ''Yarın (14 Temmuz) yapacağı duyuru çok agresif olacak'' açıklamasında bulunmuştu.