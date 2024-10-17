ABD medyası Türkiye'nin şifa bölgesini öve öve bitiremedi: Burası bir harikalar diyarı

17 Ekim 2024 09:54 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:55

ABD medyasından CNN International, Türkiye'nin turizm bölgesini öve öve bitiremedi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de bulunan Denizli'ye bağlı Pamukkale için 'harikalar diyarı' yorumları yapıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale​'de bulunan travertenler, ABD medyasının gözünden kaçmadı. CNN​, "Buharlı yüzme havuzlarıyla büyülü beyaz taşlardan oluşan harikalar diyarı" başlıklı haberinde, travertenlere övgüler dizildi. Yeraltı sularındaki kalsiyum karbonatın çökmesiyle meydana gelen travertenlerin ''Instagram fotoğrafları için mükemmel olduğu''na vurgu yapıldı.

PAMUKKALE İÇİN BİRKAÇ SAAT ÇOK AZ

Pamukkale'de turistlerin antik kenti birkaç saat gezdiği fakat burası için en az 1 günün ayrılması gerektiği belirtildi. Hierapolis'teki antik havuza da değiniliyor. Havuzun şifalı olduğuna inanılan sularına büyük ilgi gösterildiği ifade edildi.

DEĞİŞİM TURİZMİ ETKİLEDİ

Öte yandan Pamukkale'de halkın turizm nedeniyle çevrede yaşanan değişiklikten şikayetçi olduğuna da değinildi. 1988'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla bölgedeki otellerin yıkıldığına, yeni havuzların yapıldığına, suların kanallar aracılığıyla yönlendirilmesiyle travertenlerin beyazdan griye döndüğü belirtildi.