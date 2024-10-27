ABD medyasından çarpıcı iddia: İran füze üretemeyecek

27 Ekim 2024 13:26 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:01

ABD medyası, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği misilleme hava saldırısı sonrası füze üretim tesislerinin büyük oranda hasar gördüğünü ileri sürdü. İran'ın hasar nedeniyle en az 1 yıl yeni füzeler üretemeyeceği dile getirildi.

İsrail ordusu geçtiğimiz Cumartesi günü, İran​'a karşı misilleme saldırısını gerçekleştirdi. İran medyası, saldırının büyük oranda "etkisiz" kaldığını dile getirdi. Saldırı sonucu yaklaşık 6 İran askeri hayatını kaybederken, İran'a ait bazı askeri tesisler hasar gördü.

ABD medya kuruluşu Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'a olan saldırısı, göründüğünden daha büyük hasara yol açtı. ABD basını, saldırı sonucu İran'a ait füze üretim tesislerinin "büyük hasar aldığını" ve İran'ın füze üretiminin "olağanüstü hasar gördüğünü" aktardı.

Haberde, İsrail'in saldırısının 12 adet sabit yakıt karıştırma tankerini yok ettiği aktarıldı. İsrailli kaynaklar, İran'ın bu cihazları kullanarak füze ve roketlerine yakıt ürettiğini ifade etti. Tankerlerin yok edilmesi, İran'ın gelecekte füzelerine gereken yakıtı sağlayamayacağını ileri sürdü.

İsrailli yetkililer, İran'ın bu yakıt üretim araçlarını kendi ülkesinde de yeniden inşa edemeyeceğini vurguladı. Benzeri araçların, Çin veya Rusya gibi ülkelerden getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu üretim araçlarının İran'a gelmesinin ise, 1 yıldan fazla sürecek bir işlem olduğunu belirtti.

"YENİ BİR TUFAN GELİYOR" AFİŞİ GÖRÜLDÜ

Yetkililer, İran'ın hala son derece geniş bir balistik füze envanteri olduğunun üzerinde durdu. Fakat İran'ın yeni füzeler üretmesinin önüne geçilmesi, "barışa yönelik bir adım" olarak görülüyor.

İran, saldırıların ülke üzerinde büyük bir etkisi olduğunu reddetti. Saldırıdan kısa bir süre sonra başken Tahran'da, "yeni bir Tufan geliyor" afişi görüldü.