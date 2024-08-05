ABD Medyasından dikkat çeken İran yorumu: İsrail'i vuracak

05 Ağustos 2024 02:34 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 02:57

ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi! Tahran'ın intikamı çok yakında

ABD'li yetkililer İran'ın İsrail'e saldırısı için tarih verdi! Tahran'ın intikamı çok yakında

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramasının ardından bölgede gerilim arttı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının gerginliğin azaltılması için İran’a gittiklerini yazdı. Gazeteye göre Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve “İsrail’e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı” cevabını aldı. WSJ gazetesi ayrıca ABD’nin de Avrupa ülkelerinden İran’ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran’a yönelik bir saldırı eyleminin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı.

'SALDIRI BEKLİYORUZ'

Amerikan NBC News’e konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail’in önümüzdeki günlerde İran ve Hizbullah’tan gelecek ve birkaç gün sürebilecek bir füze ve insansız hava aracı saldırısı beklediğini açıkladı.

İsrail ise kendisi aleyhindeki tüm eylemlere cevap vereceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü gerçekleştirilen kabine toplantısında “İsrail Devleti, İran’ın şer eksenine karşı çok cepheli bir savaşın içerisindedir” demişti.

Geçtiğimiz hafta birkaç saat arayla İsmail Heniyye’nin Tahran’da ve Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ün de Beyrut’ta suikasta uğramasının ardından İsrail, Şükür’e yönelik saldırının sorumluluğunu üstlenmiş fakat Heniyye suikastı konusunda açıklama yapmamıştı.

Hizbullah, İsrail Heniyye suikastının sorumluluğunu üstlenmese dahi Şükür’e yönelik suikasta cevap vereceğini açıklamış, İran ise cevap olarak İsrail’i vuracağını açıklamıştı.

İran, en son nisan ayında İsrail’e doğrudan saldırı gerçekleştirerek 300’den fazla insansız hava aracı ve füze göndermiş fakat bunların ekseriyeti İsrail’in müttefikleri ve bölge ülkeleri tarafından engellenmişti. Yüzde 99'u engellenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'de bir kişi yaralanmıştı.