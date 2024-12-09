ABD ordusu duyurdu: Suriye'de DEAŞ hedefleri vuruldu

09 Aralık 2024 02:27 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 02:30

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik “onlarca” hassas hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Suriye'deki bu dönemde dahi DEAŞ’ın kabiliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlarının süreceği aktarıldı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılışının yankıları sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Suriye'nin orta kesimlerinde bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik “onlarca” hassas hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırıların “DEAŞ’ın Suriye'deki durumdan yararlanarak ülkenin merkezinde yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla ve DEAŞ’ı güçsüzleştirme ve yenilgiye uğratma misyonunun bir parçası olarak gerçekleştirildiği” vurgulanan açıklamada, “Operasyonda aralarında B-52'ler, F-15'ler ve A-10'ların da bulunduğu çok sayıda ABD Hava Kuvvetleri varlığı kullanılarak 75'in üzerinde hedef vurulmuştur” ifadelerine yer verildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıplara ilişkin herhangi bir belirti bulunmadığı ifade edilen açıklamada, “Suriye'deki bu dinamik dönemde dahi DEAŞ’ın kabiliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlarımız sürecek” denildi.

"DEAŞ'I DESTEKLEYENLERDEN HESAP SORACAĞIZ"

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise, yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki DEAŞ’ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Suriye'deki farklı gruplara seslenen Kurilla, "Suriye'deki tüm örgütler, DEAŞ’la herhangi bir şekilde ortaklık kurmaları ya da DEAŞ’a destek vermeleri halinde kendilerinden hesap soracağımızı bilmelidir" dedi.