ABD ordusu harekete geçti! 'Kıyamet günü uçağı' için anlaşma sağlandı

30 Nisan 2024 09:20 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:48

ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı, Sierra Nevada şirketi ile nükleer bir savaş sırasında uçacak olan ve Hava Kuvvetleri'nin eskiyen E-4B Nightwatch “kıyamet günü uçaklarının” yerini alacak yeni uçakların tedariki için 13 milyar dolarlık bir sözleşmeye imza attı.

Şirket, E-4B’nin yerini alacak Survivable Airborne Operations Center (SAOC)’ı geliştirecek ve üretecek. Sözleşme kapsamında üretimlerin ve teslimatın, 10 Temmuz 2036’ya kadar tamamlanması planlanıyor.

ABD Hava Kuvvetleri, Sierra Nevada'nın SAOC üzerinde hemen çalışmaya başlaması için 59 milyon dolarlık araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme fonu tahsis etti.

Resmi olarak Ulusal Hava Operasyonları Merkezi (NAOC) olarak adlandırılan E-4B, bir nükleer savaş ya da yerdeki komuta kontrol merkezlerini yok eden diğer yıkıcı acil durumlarda ABD Başkanı’nın kuvvetleri yönlendirmesine olanak sağlamak üzere tasarlandı. ABD Hava Kuvvetleri’nin dört adet E-4’ü, 1970’lerden beri uçuyor ve yaşlanmaları sebebiyle hizmetlerinin sonuna yaklaşıyor.

TİCARİ BİR UÇAK MODİFİYE EDİLECEK

Pentagon’un sözleşme duyurusunda, Sierra Nevada’nın SAOC geliştirme ve üretme sözleşmesinin mühendislik ve üretim geliştirme uçağı, üretim uçağı, ilgili yer sistemleri ve ara sözleşme desteğinin teslimatını kapsayacağı belirtildi.

Şirket SAOC üzerindeki çalışmalarını Englewood, Colorado; Sparks, Nevada; Beavercreek, Ohio; ve Vandalia, Ohio’da gerçekleştirecek.

Hava Kuvvetleri, Sierra Nevada’nın SAOC’u ticari bir türev uçağın sertleştirilmiş ve modifiye edilmiş bir versiyonundan inşa edeceğini söyledi. Ayrıca modern güvenli iletişim ve planlama yeteneklerini de içerecek şekilde modüler bir açık sistem yaklaşımı kullanacak.

SAOC’un yer destek sistemleri; hava mürettebatı, görev ekibi ve bakımcılar için eğitmenlerin yanı sıra yer destek ekipmanı, test ve idame sistemi entegrasyon laboratuvarları ve diğer sistemleri içerecek.