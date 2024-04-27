ABD Orta Doğu'da! Donanmaya ait gemi Gazze Şeridi açıklarına demirledi
ABD'nin donanmasına ait bir geminin dün gece saatlerinde Gazze Vadisi açıklarına demir attığı belirtildi.
ABD donanmasına ait bir gemi, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze Vadisi açıklarına demir attı.
ABD daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu geminin Gazze kıyısında inşa edilmesi planlanan geçici yüzer liman projesinde faaliyet göstereceğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ABD ordusunu, yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere Gazze'ye görevlendirdiğini duyurmuştu.
"KARA YOLUYLA YARDIMIN YERİNE GEÇEMEZ"
Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, 24 Nisan'da New York'taki BM binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın, kara yolundan yardımın yerine geçemeyeceğini, ancak ilave destek olabileceğini dile getirmişti.
Kaag, "Gazze'ye deniz koridoruyla yardım, kara yolundan yardımın yerine geçemez." diyerek, deniz yoluyla yardımın sadece ilave destek sağlayabileceğini ifade etmişti.