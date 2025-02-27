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 | Berrak Arican

ABD-Rus heyetleri İstanbul'da! Dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'de

Dünyanın gözü bugün bir kez daha Türkiye'de. ABD ve Rus heyetleri, büyükelçiliklerin yeniden açılmasını görüşmek üzere bugün İstanbul'da masaya oturdu. Toplantı için Rus heyeti, ABD'nin İstanbul başkonsolosluğu rezidansına ulaştı. ABD- Rus heyetlerinin kritik görüşmesi başladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 11:44

Uzun bir aradan sonra Suudi Arabistan'da ilk kez görüşen ABD-Rus heyetleri bugün ikinci kez Türkiye'de bir araya geldi. Ukrayna Savaşı'nın ve iki ülke arasındaki büyükelçilik faaliyetlerinin görüşüleceği kritik toplantı ABD'nin İstanbul başkonsolosluğunda gerçekleşiyor. Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına ulaştı.

RUS BAKAN LAVROV DUYURMUŞTU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

UZUN ZAMAN SONRA İLK GÖRÜŞME RİYAD'DAYDI

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu her fırsatta yineliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD-Rus heyetleri Riyad'da anlaştılar mı?
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu. Rus heyetiyle barış görüşmeleri yapmak ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabık kalındığını aktaran Rubio, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda anlaştığını da kaydetti.
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