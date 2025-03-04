ABD, Rusya'nın ekmeğine yağ sürdü! Kremlin'den silah kararına övgüler

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray'da yaşadığı tartışma sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya ile müzakerelere başlaması yönünde baskı yapmak amacıyla Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma kararı aldı.

''BARIŞA EN İYİ KATKI''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin bu adımına yönelik açıklamasında, ABD’nin askeri yardımı durdurma kararının "barışa en iyi katkı" olacağını ancak Trump’ın bu adımının detaylarını netleştirmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin kararına ilişkin yorumlarında dikkatli ifadeler kullanan Peskov, karara ilişkin detayların bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu adım, eğer bu doğruysa, Kiev’i barış süreci için gerçekten cesaretlendirebilir. Şuana kadar bu savaşın asıl destekçisinin ABD olduğu oldukça açıktır. Eğer ABD, silah tedarikçisi olmaktan vazgeçer ya da bu tedariki askıya alırsa bu barışa yapılacak en iyi katkı olacaktır" dedi.

''GERÇEKTE NASIL GELİŞECEK?''

Rusya tarafının, Trump’ın Ukrayna’da barış isteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna’ya barış getirme arzusuna yönelik açıklamalarını duyuyoruz ve bu memnuniyet verici.

Bu doğrultuda önerilen eylemler hakkında bazı şeyler görüyor ve bazı bilgiler alıyoruz. Bu da memnuniyet verici. Ancak durumun gerçekte nasıl geliştiğini görmeye devam edeceğiz" dedi.

ABD'NİN SİLAH KARARI

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin, Ukrayna'ya silah sevkiyatıyla ilgili yeni kararlar aldığını belirtti.

İsmini paylaşmayan yetkililer, Trump yönetiminin Ukrayna'ya yeni silah satışlarını durdurduğunu ve ordu stoklarından sevkiyatları askıya almayı planladığını iddia etti.