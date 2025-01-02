ABD saldırıların gölgesinde yeni yıla girdi! Donald Trump'tan ilk açıklama geldi: Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu

02 Ocak 2025 09:57 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:18

ABD yeni yıla saldırıların gölgesinde girdi. Birçok şehirde arka arkaya gerçekleşen saldırılar yeni yıl heyecanının yerini hüzne bıraktı. ABD'nin 47. seçilmiş başkanı Donald Trump, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğine" dikkati çekerek, ülkede yaşanan saldırıları "sınır sorunu ve zayıf liderliğe" bağladı.

ABD'de bir saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

ABD'de bir saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump​, kendi sosyal medya platformu olan "Truth Social" üzerinden ABD​'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesine yer verdi.

Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.

ABD SALDIRILARIN GÖLGESİNDE YENİ YILA GİRDİ

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.