ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı’nda devriye gezdi! Çin küplere bindi: Tayvan, Çin'in bir parçasıdır

09 May 2024 13:18 - Güncelleme : 09 May 2024 13:40

Tayvan’ın yeni lideri Lai Ching-te’nin göreve başlamasına 2 haftadan az bir süre kala Tayvan Boğazı’nda devriye gezen ABD savaş gemisi Çin'i küplere bindirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada ABD ile Tayvan arasındaki ilişkiye tepki göstererek, dünyada sadece tek bir Çin olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Lin Jian, “Tayvan, Çin topraklarının devredilemez bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümettir. Bu bir gerçek, uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı ve uluslararası ilişkilerde temel bir normdur” ifadelerini kullandı.

Jian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2758 sayılı kararının BM’de Çin’i temsil eden sadece bir koltuk olabileceğini açıkça ortaya koyduğunu ve “iki Çin” ya da “bir Çin, bir Tayvan” ihtimalini de ortadan kaldırdığını söyledi.

Lin Jian, ABD’nin “tek Çin” ilkesinin içini boşaltmak, ayrılıkçı “Tayvan bağımsızlığı” faaliyetlerini cesaretlendirmek ve Çin’i baskı altına almak gibi tehlikeli amaçlara hizmet ettiğini vurguladı.

“RUTİN BİR TAYVAN BOĞAZI GEÇİŞİ”

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD gemisinin Tayvan Boğazı'ndan güneye doğru seyrettiğini ve Tayvan kuvvetlerinin durumu izlediğini ancak olağandışı bir şey gözlemlemediğini belirtti. Bakanlık ayrıca, 4 Çin uçağının sınırı ihlal ederek büyük bir hava üssüne ev sahipliği yapan Tayvan'ın Penghu adaları yakınlarında uçtuğunu ifade etti.

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada ise, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Halsey'in uluslararası hukuka uygun olarak yüksek deniz seyrüsefer ve uçuş özgürlüklerinin geçerli olduğu sularda “rutin bir Tayvan Boğazı geçişi” gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD savaş gemileri ve devriye uçakları, ayda bir kez Tayvan Boğazı’ndan geçiş yapıyor.

ÇİN BİRLİKLERİ TEYAKKUZ HALİNDE

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yapılan açıklamada, birliklerin teyakkuz halinde olduğu bildirilerek, “Birlikler ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla savunacaktır” denildi.

Çin, Tayvan’ın üzerinde egemenlik iddia ederken, boğaz üzerinde de yargı yetkisine sahip olduğunu belirtiyor. Pekin'in egemenlik iddialarını reddeden Tayvan yönetimi ise, ABD ile birlikte Tayvan Boğazı’nın uluslararası bir su yolu olduğunu ifade ediyor.