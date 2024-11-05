ABD seçim sonuçları canlı 2024: ABD başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir, Trump mı Harris mi kazandı?

05 Kasım 2024 22:28 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 22:42

Tüm dünyanın gözü kulağı 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları'na çevrildi. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yarıştığı seçimde, oy verme işlemi sürüyor. 'ABD Başkanı kim oldu, hangi aday kazandı?' sorusuna yanıt aranırken gelen ilk bilgiler seçimin baş başa gittiği yönünde. ABD başkanlık seçimi sonuçları son durumu ve canlı gelişmeleri anbean tgrthaber.com'dan takip edebilirsiniz.

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanının belli olacağı seçimlerde oy verme işlemi başladı. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yarıştığı seçimlerde bir aday diğerinden daha fazla oy alarak ABD'nin yeni başkanı olacak. Oy verme işleminin ilerleyen saatlerde tamamlanmasıyla beraber oy sayımına geçilecek ve ardından 'ABD başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı?' sorusu yanıt bulacak. ABD seçim sonuçları son durum Türkiye ve diğer birçok ülkeden canlı takip edilirken anlık ve son dakika gelişmelere tgrthaber.com'dan ulaşabilirsiniz.

270 DELEGEYE ULAŞAN YARIŞI KAZANACAK

ABD'de tarihin en zorlu seçim süreçlerinden biri yaşanıyor. Trump ve Harris'in kıyasıya yarıştığı başkanlık seçimlerini 270 delegeye ulaşan aday kazanacak. Politik yorumculara göre oyların birbirine yakın olması beklendiğinden sonuçların netleşmesi zaman alabilir. Başkanlık yarışından birinci çıkan isim 20 Ocak 2025’te yemin edip koltuğuna oturacak.

ABD'DE OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Seçmenlerin oy verme işleminin ABD'nin en kuzeybatısında bulunan Alaska ve Hawaii eyaletlerinde yerel saatle 20.00'de (TSİ 6 Kasım 12.00) oyların kullanılmasıyla sona ermesi bekleniyor. En erken sandıklar TSİ 03.00'te kapanacak.

TRUMP OYUNU KULLANDI, İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra yaptığı açıklamada kendisinin önde olduğunu iddia etti. Daha önceki seçim yenilgisi hatırlatılarak, kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceği sorusuna, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." dedi.