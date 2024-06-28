ABD seçimleri öncesi olay açıklama: Harris harekete geçti, Biden görevden alınacak

28 Haziran 2024 23:06 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 23:07

ABD'de canlı yayında Eski Başkan Trump'ın karşısına çıkan Joe Biden'a eleştiri yağmuru başladı. Seçime son düzlüğe girilmişken Biden'ı yardımcısı Harris'in görevden almak için için harekete geçtiği öne sürüldü. Canlı yayın performansı beğenilmeyen Biden "Genç olmadığımı biliyorum" diyerek kendini açıklamaya çalıştı.

CUMHURİYETÇİ İSİMDEN İDDİA: 25. MADDE DEVREYE GİRECEK

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Joe Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu.

Roy sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden'ın, "başkanlık görev ve yetkilerini başarılı şekilde yerine getiremediği" için görevden alınması gerektiği çağrısında bulunacağını belirtti.

"BAŞKANLIK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMEDİĞİ GEREKÇESİ"

Harris'i anayasanın ek maddesi gereği yetkilerini kullanmaya çağıran Roy, "Başkan Yardımcısı'na, 25. maddenin 4'üncü alt maddesi uyarınca yetkilerini derhal kullanma kararı alarak Başkan'ın (Biden) yetki ve görevlerini başarılı şekilde yerine getiremediği için kabinenin başlıca görevlerini devralma çağrısı yapan bir tasarı sunmayı düşünüyorum." paylaşımında bulundu.

Tasarının, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde gündeme gelerek oylanması ve "evet" oyuyla geçmesi durumunda Harris'e, Biden'ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanıyacak.

ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor.

Maddenin uygulanması için ise Harris'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.

GENÇ DEĞİLİM AMA NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasına ilişkin aldığı eleştirilerin ardından, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum." dedi.

Biden, Kuzey Carolina'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

Eskisi kadar rahat yürüyemediğinin, rahat konuşamadığının farkında olduğunu söyleyen Biden, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum." dedi.

Biden, gerçekleri konuşmayı bildiğini ve yanlışla doğru arasındaki farkı da ayırt edebildiğini belirterek, "Milyonlarca Amerikalı gibi, düştüğümde de kalkmayı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi güçlendirmek ve dünyayı "(Vladimir) Putin gibilere karşı korumak" konusunda da ne yapması gerektiğini bildiğini söyleyen Biden, "Eğer kalpten bu işi yapabileceğime inanmasaydım, tekrar aday olmazdım. Ancak risk çok büyük. Donald Trump; bu ülke, özgürlüğümüz ve demokrasi için gerçek bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Bu seçimi kazanma niyetindeyim." dedi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.