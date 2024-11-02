ABD seçimlerinde elektronik ekran krizi! Harris'e oy var Trump'a oy yok

02 Kasım 2024 12:16 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:18

ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı ve Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris arasında geçen seçim yarışında zaman zaman ilginç olaylar yaşanıyor. Kayıtlara geçen son olayda ise elektronik oy verme ekranında Trump'a oy veremeyen ama Harris'e oy vermede sıkıntı yaşamayan bir ABD'li vatandaşın çektiği görüntü çok konuşuldu.