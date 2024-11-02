ABD seçimlerinde elektronik ekran krizi! Harris'e oy var Trump'a oy yok
ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı ve Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris arasında geçen seçim yarışında zaman zaman ilginç olaylar yaşanıyor. Kayıtlara geçen son olayda ise elektronik oy verme ekranında Trump'a oy veremeyen ama Harris'e oy vermede sıkıntı yaşamayan bir ABD'li vatandaşın çektiği görüntü çok konuşuldu.
ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkanlık yarışı kızışırken, bugüne kadar 65 milyonu aşkın ABD vatandaşı erken oy kullandı. Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen seçim yarışında ise dikkat çeken olaylar yaşanıyor.
Erken oy kullanma işlemlerinin başladığı seçimlerde bazı elektronik oy verme ekranlarında Donald Trump'a oy verilemediği görüldü.
TRUMP SEÇMENLERİNDEN BÜYÜK TEPKİ
Trump seçmenleri yaşanan olayla ilgili paylaştığı görüntülerle büyük bir tepki gösterirken kaç seçmenin benzer bir olayla karşılaştığı ile ilgili açıklama yapılmadı.
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.