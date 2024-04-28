ABD seçimlerinde hava sertleşiyor: Biden'dan Trump'a '6 yaş' sataşması

28 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 12:16

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un siyasi ve medya elitlerinin bir araya geldiği bir toplantıda “Ben altı yaşında bir çocuğa karşı yarışan yetişkin bir adamım” diyerek seçimdeki rakibi Donald Trump'a bir dizi iğneli şaka yaptı.

Cumartesi gecesi düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeği, Biden'ın son zamanlarda Trump'a karşı daha agresif bir söylem, keskin mizah ve kişisel hakaretlerle mücadeleye devam etmesi için ideal bir platform sağladı.

Ancak salonun içindeki neşeli hava, Washington Hilton otelinin dışındaki gürültülü gösterilerle keskin bir tezat oluşturdu. Yüzlerce protestocu yemeğe gelen Beyaz Saray yetkililerine, gazetecilere ve ünlülere “Yazıklar olsun!” diye bağırarak Biden'ın Gazze'deki savaşı ele alış biçimini ve medyanın bu konudaki yayınlarını kınadı.

İki lider arasındaki münazaraya ilişkin spekülasyonlar yoğunlaşırken smokin giyen ve siyah kravat takan Biden, Trump'ın daha önce kendisine taktığı lakaba atıfta bulunarak “uykucu Don” diye hitap ettiği Trump'a doğrudan ama esprili bir şekilde odaklanarak konuşmasına başladı.

"BEN 6 YAŞINDA BİR ÇOCUĞA KARŞI YARIŞAN YETİŞKİN BİR ADAMIM"

81 yaşındaki Biden konuşmasında, “2024 seçimleri tüm hızıyla devam ediyor ve evet, yaş bir sorun. Ben altı yaşında bir çocuğa karşı yarışan yetişkin bir adamım.” ifadelerine yer verdi.

Biden daha sonra Trump'ın 2020 seçim sonuçları konusunda kendisine meydan okuyan eski başkan yardımcısı Mike Pence ile arasının açılmasına atıfta bulundu. Biden, “Yaş tek ortak noktamız. Başkan yardımcım aslında beni destekliyor.” ifadelerine yer verdi.

Ardından Trump'ın 59.99 dolara “Tanrı ABD'yi Korusun İncilleri” satma planını gündeme getirdi.

Başkan Biden, “Trump o kadar çaresiz ki sattığı İncilleri okumaya başladı. Sonra ilk emre geldi: 'Benden başka ilahın olmayacak'. İşte o zaman kitabı bıraktı ve dedi ki: “Bu kitap bana göre değil.”

"EKMEĞİNİZİ BÖLDÜĞÜNÜZ İÇİN UTANIN"

Gazze'deki iki düzineden fazla Filistinli gazetecinin geçen hafta ABD'deki meslektaşlarını yemeği boykot etmeye çağıran bir mektup yayınlamasının ardından konuklar otelin dışında savaş karşıtı gösterilere maruz kaldı.

“Yazıklar olsun!” diye bağıran protestocular, “Ekmeğinizi böldüğünüz için utanın!” ve “Medya her yalan söylediğinde Gazze'de bir gazeteci ölüyor” sloganları attı.

Ellerinde “ABC: Sürekli Saçmalık", ”CNN: Suçlu Haber Ağı", "İki yüzlü soykırımcı Joe" ve "Soykırımda medya suç ortaklığını durdurun" yazılı dev pankartlar taşıdılar. Düzinelerce mavi basın yeleği, kırık kameralar ve öldürülen Filistinli gazetecilerin görüntüleri yansıtıldı.

BIDEN, GAZZE'YE HİÇ DEĞİNMEDİ

Biden'ın salonda yaklaşık 10 dakika süren konuşmasında Gazze'de devam eden savaştan ya da büyüyen insani krizden hiç bahsedilmedi. Az sayıdaki konuşmacıdan biri olan Muhabirler Derneği Başkanı Kelly O'Donnell, savaşı takip eden gazetecilerin ölümüne dikkat çekti.