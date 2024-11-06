ABD seçimlerinde 'Trump kazanırsa' endişesi binlerce göçmeni yollara düşürdü: Bize engel olmayın

06 Kasım 2024 09:44 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:06

Tüm dünyanın gözü ABD seçimlerinde! Tüm hızıyla devam eden seçimde Trump'ın üstünlüğü devam ederken, Meksika'dan 3.000 kişilik yeni göçmen konvoyu sınıra doğru yola çıktı. Göçmenler, Trump’ın kazanma olasılığı nedeniyle ABD’ye geçiş umutlarının tükenmesinden endişe ediyor.

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan ABD sınırları içine girmek istiyor. Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 3.000 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola çıktığını, bu sayının giderek artabileceğini ifade etti. Yola çıkan göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu belirtildi. "EĞER TRUMP KAZANIRSA HAYALLERİMİZ SONA ERER" İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." ifadelerini kullandı. Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi. Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. İlgili Haberler ABD'de kritik seçim: Trump, sonuçları Palm Beach’te takip ediyor ABD Kongresi'nin yeni düzeni belli oluyor! İşte seçimdeki son durum