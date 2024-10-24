ABD seçimlerine Microsoft'tan uyarı: 3 ülke siber etki operasyonlarına başladı

24 Ekim 2024 05:56 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 05:58

ABD'de seçimlere 2 hafta kaldı. Teknoloji devi Microsoft, Rusya, İran ve Çin'in ülkedeki demokratik süreçleri zayıflatmaya yönelik etki çabalarını artırdığını açıkladı.

Donald Trump 11 hafta sonra ilk kez dünyanın en zengin 500 kişisi listesine girdi

Donald Trump 11 hafta sonra ilk kez dünyanın en zengin 500 kişisi listesine girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Donald Trump​ ile Kamala Harris​ arasında geçecek olan başkanlık seçimi, dünya gündeminden düşmüyor. Hem Amerika'daki seçmenler hem de uluslararası toplum, bu kritik seçimin sonuçlarını yakından takip ederken bazı ülkelerin de seçim sürecini zayıflatmaya yönelik faaliyetlere başladığı ileri sürüldü. ABD'li teknoloji devi Microsoft, şirketin son 2 raporundan bu yana ABD hükümetinin seçimlerle ilgili olarak yabancı düşmanların siber ve etki faaliyetlerini ortaya çıkaran birçok adım attığını açıkladı.

Microsoft Tehdit Analiz Merkezi Genel Müdürü Clint Watts tarafından yapılan açıklamada, başkanlık seçimlerine 2 hafta kala Microsoft Tehdit Analiz Merkezinin Rusya​, İran​ ve Çin​'in ABD'nin demokratik süreçlerini zayıflatmaya yönelik sürekli etki çabalarında bulunduğunu gözlemlediği kaydedildi.

İRAN'IN HEDEFİNDE TRUMP VAR

İranlı aktörlerin siber etki operasyonlarının Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik olduğu aktarıldı. İranlı grupların siber etki operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik hazırlıklarını hızlandırdığı açıklandı.

RUSYA'DAN HARRİS'E YÖNELİK SALDIRI

Rus aktörlerin ise Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kampanyasına odaklandığı belirtildi. Açıklamaya göre, Rus aktörler içeriklerine üretken yapay zekayı entegre etmeye devam ediyor. Rus aktörlerin özellikle Harris'in kampanyasını, adayların karakterlerine yönelik saldırılarla hedef almaya çalıştığı vurgulandı.

ÇİN KONGRE ÜYELERİNE ODAKLANDI

Çinli aktörlerin ise odaklarını, çeşitli yerel adaylar ile Kongre üyelerine kaydırdığı açıklandı.

Yabancı aktörlerin yanıltıcı içerikleri hızla yayma kabiliyetinin kamuoyu algısını ve seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceğine dikkat çekilen açıklamada, özellikle seçim gününden önceki ve sonraki 48 saate odaklanarak, seçmenler, devlet kurumları, adaylar ve partilerin çevrim içi olarak yanıltıcı ve şüpheli faaliyetlere karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.