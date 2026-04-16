Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD Senatosu'ndan Donald Trump'a tam yetki: Savaş yetkilerini kısıtlayan tasarı reddedildi

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını Kongre onayına tabi tutan savaş yetkileri tasarısını 4. kez oyladı. Kritik tasarı bir kez daha oy çokluğuyla reddedildi.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 08:21

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı ABD Senatosu'nda görüşüldü.

1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, başkanın savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlıyor ve onaylanmayan çatışmalardan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini zorunlu kılıyor.
4. KEZ REDDEDİLDİ

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan ve ABD-İran "savaşının" başından bu yana 4. kez gündeme gelen tasarı, bir kez daha reddedildi. Oylamada tasarı lehinde 47 senatör "evet", 52 senatör "hayır" oyu verdi.

Savaş karşıtı tutumuyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, oylamada Demokratlara katılarak tasarıyı desteklerken, Demokrat Senatör John Fetterman ise bir kez daha aleyhte oy kullandı. Cumhuriyetçi Senatör Jim Justice ise oy kullanmadı.

"Savaş yetkileri" tasarısı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Senato'da reddedilen 4. tasarı olarak kayıtlara geçti ancak oylama öncesinde yapılan konuşmalarda bazı Cumhuriyetçilerin bu konudaki endişelerini ortaya koymaları dikkati çekti.

KONGRE ONAYLAMAZSA ORDU GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor

