ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı ABD Senatosu'nda görüşüldü.

HABERİN ÖZETİ ABD Senatosu'ndan Donald Trump'a tam yetki: Savaş yetkilerini kısıtlayan tasarı reddedildi ABD Senatosu, Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören ve savaş yetkilerini kısıtlayan bir tasarıyı dördüncü kez reddetti. Tasarı, ABD-İran savaşının başından bu yana Senato'da dördüncü kez reddedildi. Oylamada 47 senatör lehte, 52 senatör ise aleyhte oy kullandı. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tasarıyı desteklerken, Demokrat Senatör John Fetterman aleyhte oy kullandı. Cumhuriyetçi Senatör Jim Justice oy kullanmadı. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, başkanın savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlıyor ve onaylanmayan çatışmalardan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini zorunlu kılıyor.

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan ve ABD-İran "savaşının" başından bu yana 4. kez gündeme gelen tasarı, bir kez daha reddedildi. Oylamada tasarı lehinde 47 senatör "evet", 52 senatör "hayır" oyu verdi.

Savaş karşıtı tutumuyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, oylamada Demokratlara katılarak tasarıyı desteklerken, Demokrat Senatör John Fetterman ise bir kez daha aleyhte oy kullandı. Cumhuriyetçi Senatör Jim Justice ise oy kullanmadı.

"Savaş yetkileri" tasarısı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Senato'da reddedilen 4. tasarı olarak kayıtlara geçti ancak oylama öncesinde yapılan konuşmalarda bazı Cumhuriyetçilerin bu konudaki endişelerini ortaya koymaları dikkati çekti.

KONGRE ONAYLAMAZSA ORDU GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor