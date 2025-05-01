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 | Berkay Alptekin

ABD şiddetli fırtınaya teslim oldu! Ölüler var

ABD'nin Pensilvanya ve Oklahoma eyaletleri şiddetli fırtınaya teslim oldu. Etkili olan fırtına nedeniyle hayat durma noktasına gelirken ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 11:11

ABD'nin doğusundaki Pensilvanya, güneyindeki Texas ve Oklahoma eyaletini şiddetli fırtına vurdu. Oklahoma'nın güneyi ile Texas'ın kuzeyini etkisi altına alan fırtına bazı bölgelerde yağışa yol açtı, caddeler sular altında kaldı.

Sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Oklahoma'da yetkililer, çok sayıda sürücünün sel sularından kurtarıldığını, Lexington şehrinde ise suların yükselmesiyle bazı sakinlerin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.

ABD şiddetli fırtınaya teslim oldu! Ölüler var

ÜLKENİN BİRÇOK EYALETİ DEHŞETİ YAŞIYOR

ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre Dallas Love Field ve Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda fırtına nedeniyle operasyonlar durduruldu, yüzlerce uçuş iptal edildi. Pensilvanya'da ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi sonucu farklı noktalarda 4 kişi hayatını kaybetti. Pensilvanya'da fırtına nedeniyle 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgedeki gök gürültülü fırtınanın yarın kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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ETİKETLER
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#Pensilvanya Fırtına
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#Dünya
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