ABD 'sorumsuzluk' dedi, net bir şekilde uyardı: Kuzey Kore'ye 'diplomatik diyalog' çağrısı

03 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:36

Yeni dünya savaşının safları belli oluyor! Kuzey Kore savaşa dahil oluyor

Yeni dünya savaşının safları belli oluyor! Kuzey Kore savaşa dahil oluyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki balistik füze fırlattığını ve bunlardan birinin yaklaşık 600 kilometre, diğerinin ise sadece 120 kilometre uçtuğunu açıklamıştı. Kuzey Kore'nin bu adımına ABD'den tepki geldi.

Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, bir gazetecinin Kuzey Kore'nin taktik balistik füzeler fırlattığı test atışıyla ilgili sorusunu cevapladı.

Kuzey Kore'nin bu adımların sorumsuzca olarak nitelendiren Ryder, "Bu tür istikrarı bozan ve karışıklığa yol açan davranışların sorumsuzca olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE'YE 'DİPLOMATİK DİYALOG' ÇAĞRISI

Kuzey Kore'ye "diplomatik diyaloğa" dönmesi çağrısını tekrarlayan Ryder, Kuzey'in fırlattığı balistik füzelerin ABD'ye ya da müttefiklerine tehdit teşkil etmese de ciddiye alınmaya devam edileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Kuzey Kore Füze İdaresi, füze testinin ayrıntılarına ilişkin açıklamasında, "başarıyla" gerçekleştirilen testte yeni tip stratejik balistik füze olarak tanıtılan "Hwasongpho-11Ta-4.5" füzesinin kullanıldığını belirtmişti.