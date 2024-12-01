ABD, Suriye'deki çatışmalar için 5 gün sonra ilk açıklamayı yaptı! Birkaç sene önceki sözler unutuldu

01 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 10:21

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütü (HTŞ), Halep ve İdlib'in ardından Hama'ya doğru ilerlerken ABD'den ilk açıklama geldi. HTŞ örgütü ile arasında hiçbir bağ olmadığını belirten ABD, Suriye'de bir daha asla IŞİD gibi bir örgütün dirilmesine izin vermeyeceklerini duyurdu. Bu açıklama, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in sözlerinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

Suriye​'de Beşar Esad​ rejimi karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütü (HTŞ), 72 saat içinde Halep​ merkezine girdi. HTŞ, İdlib​ ve Halep'in ardından yeni hedefi Hama'ya doğru ilerliyor. ABD, çatışmaların yaşandığı 5 günün ardından ilk açıklamayı yaptı. ABD'nin açıklamasında dikkat çeken kısım ise HTŞ örgütü ile hiçbir bağlantısı olmadığını söylemesi oldu.

ABD'DEN RUSYA VE İRAN'A GÖNDERME

Yapılan açıklamada ABD, Suriye'de Beşar Esad'a destek veren Rusya ve İran rejimine göndermede bulunarak şunları belirtti:

"Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve son 48 saattir bölgedeki başkentlerle temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ve Rusya ile İran'a dayanması, şu anda kuzeybatı Suriye'de yaşanan olayların, özellikle rejim hatlarının çöküşünün, koşullarını oluşturmuştur.''

''HTŞ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTIMIZ YOK''

HTŞ örgütü ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyen ABD, gerilimin azaltılması çağrısında bulundu:

''Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri, HTŞ liderliğindeki bu saldırıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir; HTŞ, terör örgütü olarak tanınmaktadır. ABD, ortakları ve müttefikleriyle birlikte, gerilimin azaltılmasını, sivillerin ve azınlık grupların korunmasını, ve bu iç savaşı bir kez ve tamamen sona erdirebilecek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç çağrısında bulunmaktadır.''

''Ayrıca, Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD personelini ve askeri mevkilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz.''

ABD VE HTŞ ARASINDA GERÇEKTEN BAĞLANTI YOK MU?

ABD'nin açıklamasında HTŞ örgütü ile hiçbir bağlantısının olmadığını açıklamasının ardından akıllara ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in örgütün lideri hakkındaki sözleri geldi.

Asıl ismi Ahmed Hüseyin el-Şaraa olan Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Golani (Culani), 2021 yılında ABD’li gazeteci Martin Smith’e verdiği röportajda DEAŞ ve El Kaide'yi geride bıraktığını, örgütün Batı için tehlike oluşturmadığını, önceki Donald Trump döneminde Amerikan yönetimiyle temas kurmaya çalıştığını belirtmişti.

ABD’nineski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Golani’nin örgütünün ABD’nin İdlib’deki stratejisi için 'değerli bir araç' olduğunu dile getirmişti.

ABD'NİN 'DEĞERLİ ARAÇ' DEDİĞİ HTŞ ÖRGÜTÜ LİDERİ KİM?

Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) liderinin asıl ismi Ahmed Hüseyin el-Şaraa fakat Ebu Muhammed el Golani (Culani) olarak biliniyor. 1982’de Riyad’da dünyaya gelse de ailesi Suriye’nin Golan bölgesinden göç ettiği için Golani ismini kullanıyor.

1989’da 7 yaşında ailesi ile birlikte Suriye’ye dönen Golani gençliğini Şam’ın Mezze mahallesinde geçirdi. Şam Üniversitesi Medya Fakültesi’ndeki eğitimini yarıda kesip 2000’li yılların başında Irak’ta ABD güçlerine karşı savaşa katılmaya gitti.

Musul’da ABD unsurlarına karşı çatışmalara girdikten kısa bir süre sonra Ebu Musab ez-Zerkavi’nin liderliğindeki Irak el-Kaidesi’ne katıldı.

2006’da Amerikan güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Ebu Gureyb, Taci ve Bucca hapishanelerinde 5 sene tutuklu kaldı. Mart 2011’de salıverilen Golani, yanındaki az sayıda adamıyla Suriye’ye döndü.

2012’nin ilk aylarında önce Nusra Cephesi’ni kurdu. 2016 yılında Nusra Cephesi’ni feshettikten sonra 2017’de Heyet Tahrir Şam örgütünü oluşturdu.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'de Beşar Esad karşıtı muhalif örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam örgütü (HTŞ), 27 Kasım'da Halep'e sürpriz bir saldırı düzenledi. Esad rejiminin sivilleri hedef aldığı saldırılara karşılık harekete geçen örgüt, 72 saatte Halep merkezine girdi. İdlib'de de hakimiyeti sağlayan örgüt, Halep'in ardından Hama iline doğru yola çıktı.