ABD Suriye'ye özel bir yetkili gönderiyor: İlk kez resmi ziyaret!

19 Aralık 2024 23:29 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 23:30

ABD basınına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "gelecek günlerde" Şam'a gidecek. Yetkilinin Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li olacağı belirtildi.

ABD​ Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ın "gelecek günlerde" Suriye​'nin başkenti Şam​'ı ziyaret edeceği belirtildi. Axios haber sitesi, Leaf'ın "gelecek günlerde" Şam'a giderek temaslarda bulunacağını yazdı.

PROGRAMIN DETAYI PAYLAŞILMADI

Leaf'ın ziyaretinin Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi.

Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li yetkili olacak. Axios'un haberine ilişkin henüz Washington yönetiminden açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söylemişti.

TİŞRİN BARAJI YIKILMA TEHDİDİ ALTINDA

Halep’in 90 kilometre doğusunda, Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı ülkenin en büyük ikinci barajı olma özelliğini taşıyor. Savaş sürecinde çok zarar gören baraj yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Bölgede bulunan PKK/YPG terör örgütü grupları Tişrin Barajı'na müdahale edilmesini engellemeye çalıştığı için barajın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Halep’in yaklaşık 90 kilometre doğusunda, Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı ülkenin ikinci en büyük barajı olarak Halep başta olmak üzere Suriye’deki birçok şehir için önemli bir baraj. Eski teknoloji ile inşa edilen Tişrin Barajı ayrıca, iç savaş ve PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ciddi hasar görmüş ve bakımı yapılamamış durumda. Su tahliye sisteminin etkin biçimde çalışmadığı tahmin edilen barajın faaliyetlerine sürdürebilmesi için önemli olan teknik sistemlerin arızalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, aralık ayının başında Tişrin Barajı'nda su seviyesinin kritik noktaya ulaştığına dair bilgiler sosyal medyada paylaşıldı. Barajın çevresine ve tünellerine yerleşmiş olan PKK/YPG’li teröristler nedeniyle durumu yerinde tespit imkanı olmadığı, gelen ekiplerin teröristler tarafından hedef alındığı öğrenildi. Tişrin Barajında su miktarı ve teknik durum tam olarak bilinemediği sadece barajda bulunan işçilerden gelen sınırlı bilgilerden durum tespiti yapıldığı bildirildi. Barajın yıkılması halinde büyük bir felaket yaşanabileceği buna karşı Türkiye’nin bazı geçici tedbirler aldığı öğrenildi. Türkiye, Fırat Nehri’ndeki barajlarından bıraktığı su miktarını Tişrin Barajı’nın ve Suriye başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla azalttı. Tişrin Barajı’ndaki durum, PKK/YPG’nin bölgedeki sivil altyapıya yönelik ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu gösterdi. Bir felaketin yaşanmaması PKK/YPG terör örgütü üyelerinin Tişrin Barajının etrafından temizlenmesi gerektiği vurgulandı.