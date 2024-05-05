ABD, Suudi Arabistan’a şart koştu: İsrail'le normalleşmeden olmaz

05 May 2024 10:52 - Güncelleme : 05 May 2024 11:00

İşgalci İsrail’in abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle; Körfez ülkeleri ile ilişkileri hiç iyi ilerlemiyor. İsrail'in savaşın ilk günündenbu yana en büyük destekçisi olan ABD ise mevcut durumu değiştirmek için tüm çabaları gösteriyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda; yaşanan bu krize ilişkin konuştu.

"BİR PARÇAYI DİĞERİNDEN AYIRAMAZSINIZ"

Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington’un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğinin altını çizen Sullivan, “Bütüncül bakarsak, ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili bir uzlaşmanın şartı, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme ve Filistin halkı adına anlamlı adımlar atılmasıdır. Bunların hepsi bir araya gelmek zorunda. Bir parçayı diğerinden ayıramazsınız” değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL YÖNETİMİNE BAĞLI..."

ABD Başkanı Joe Biden’dan önümüzde günlerde daha fazla açıklama gelebileceğini aktaran Sullivan, “Yapabileceğimiz tek şey, mantıklı olduğunu düşündüğümüz bir yol üzerinde çalışmak ve bölgedeki birçok ülkeyi de bu yola sokmak, sonra da bu yolu sunmaktır. Nihayetinde bu İsrail yönetimine bağlı olacak. İsrail halkı da bu yolu seçip seçmeyeceğine karar verecek” ifadelerini kullandı.