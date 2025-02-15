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 | Berkay Alptekin

ABD tarihinde bir ilk! Oval ofise sabıka kaydı asıldı

ABD'de Oval Ofis'in girişindeki duvara Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması dikkati çekti. Öte yandan, Donald Trump dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 10:30

ABD'nin 47. seçilmiş başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı, başkent Washington'da yer alan Beyaz Saray'da Oval Ofis'in girişine asıldı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

TRUMP'TAN BİR İLK

Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

Beyaz Saray nedir?
Oval Ofis, Amerika Birleşik Devletleri başkanının resmî çalışma alanıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yürütme Ofisi'nin parçası olan oda, Washington, DC'deki Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda bulunmaktadır.
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