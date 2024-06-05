ABD tarihinin en yaşlı Başkanı Joe Biden'ın skandallarını üst düzey yetkililer anlattı

05 Haziran 2024 12:04 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:26

ABD'de zaman zaman tartışılan 'Joe Biden'ın akıl sağlığı' yeniden masaya yatırıldı. ABD basınından Wall Street Journal'a açıklamalarda bulunan üst düzey yetkililer, Biden'ın durumunun gittikçe daha da kötü olduğunu söyledi.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den 45'i aşkın üst düzey yetkili, Biden'ın konuşurken birçok şeyi karıştırdığını, durumunun hiç de iyi olmadığını anlattı. Zaten gaflarıyla sıklıkla anılan Başkan'ın artık daha sık hata yaptığını, bazen toplantının tam da ortasında donup kaldığını, duyulamayacak seviyede konuştuğu belirtildi.

''KENDİ POLİTİKALARINI BİLE HATIRLAMAKTA ZORLANIYOR''

ABD'li bir yetkili, onun yanında rahat hissetmenin mümkün olmadığını, bir toplantıda Biden'ın çok yavaş hareket ettiğini, katılımcıların elini sıkmasının 10 dakika sürdüğünü anlattı.

Biden'ın konuşması sırasında sık sık yardımcılarına döndüğünü ve diğer yetkililere söz verdiğini de kaydeden kaynaklar, Başkan'ın birçok ismi unuttuğunu ya da karıştırdığını, kendi politikalarını da hatırlamakta zorlandığını aktardı.

SÜREKLİ NOTLARA BAKIYOR

Biden'ın önemli siyasi konulara dair ayrıntıları hatırlamakta zorlandığı ve çoğunlukla yardımcılarının hazırladığı notlara bakmak zorunda olduğu kaydedildi.

'ABD tarihinin en yaşlı Başkanı' olarak tarihe geçen 81 yaşındaki Biden, bir toplantıda kendisi için özellikle belirtilip, yazılmış notları okumasıyla bir skandala imza atmıştı. Notlarda "Odaya gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin. Oturacaksın, 2 dakika brifing vereceksin. Katılımcılara teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın" yazıyordu.

TALİMAT LİSTESİYLE DE YAKALANMIŞTI

Biden'ın bir toplantıda elindeki kağıt parçası tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu 'talimat listesi'nde Biden'ın yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıkmıştı.

Talimatlar ise şu şekildeydi:

- Roosevelt Odası’na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

- Oturacaksın.

- Basın mensupları gelecek.

- Sen 2 dakika brifing vereceksin.

- Basın mensupları odadan çıkacak.

- Liz Schuler’e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

- Katılımcılara teşekkür edeceksin.

- Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.