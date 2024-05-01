ABD, Tel Aviv'den duyurdu: Masada güçlü bir teklif var

01 May 2024 12:21 - Güncelleme : 01 May 2024 13:01

İsrail’in Gazze’de sivil saldırılarına göz yuman ABD, Tel Aviv ile önemli görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bazı İsrailli aşırı sağcı bakanların müzakere edilen esir takası mutabakatına karşı olduklarını açıklamalarına rağmen taraflar arasında uzlaşıya varılamamasından Hamas'ı sorumlu tuttu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'deki otelinin önünde İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma sağlanması için toplanan protestocularla bir araya geldi.

''MASADA GÜÇLÜ TEKLİF VAR''

Blinken, "Sevdiklerinizi evlerine getirmek, yapmaya çalıştığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve erkek, kadın, asker, sivil, genç, yaşlı herkes evine dönene kadar dinlenmeyeceğiz. Şu anda masada çok güçlü bir teklif var. Hamas'ın evet demesi gerekiyor. Siz sevdiklerinize kavuşuncaya kadar dinlenmeyeceğiz, durmayacağız. Bu yüzden lütfen güçlü kalın, inancınızı koruyun. Bunu başarıncaya kadar her gün yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.