ABD 'teslim aldık' dedi, uçak ortada yok! 400 milyon dolarlık bilmece

ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar ile yaptığı 400 milyon dolarlık lüks jet anlaşmasının hediye değil satılık çıktığı ileri sürüldü. Öte yandan Pentagon'un uçağı "teslim aldık" demesine rağmen henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

ABD ve Katar hükümetlerini temsil eden hukuk ekipleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın makam uçağı olarak istediği lüks Boeing 747-8 yolcu uçağının transferi için bir anlaşmaya varamadı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı, anlaşmanın tamamlandığını ve uçağı teslim aldıklarını ileri sürmüştü.

Kaynaklara göre Katar, uçağın transferinin Trump yönetimi tarafından başlatıldığının resmi belgelerde belirtilmesi konusunda ısrarcı davrandı.

TRUMP HEDİYEDE 'ISRARCI'

Gecikme, Trump'ın iki ülke arasındaki başlangıçta bir satış olan anlaşmayı ısrarla bir "hediyeye" dönüştürme çabası olarak yansıtmasından kaynaklanıyor.

Trump uçaktan bahsederken Oval Ofis'te gazetecilere, "ABD Hava Kuvvetleri için güzel, büyük ve muhteşem bir ücretsiz uçak aldım. Bununla çok gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

HEDİYE UÇAK ASLINDA SATILIK ÇIKTI

ABD Başkanı başlangıçta Katar'ın kendisine ulaştığını ve lüks jeti ücretsiz olarak teklif ettiğini söyledi. Ancak iddialara göre Trump, uçağı satın alma konusunda Katar'a ilk yaklaşan kişiydi. Satış hakkındaki tartışmalar daha sonra Katar'ın uçağı hediye olarak vermeyi kabul etmesiyle sonuçlandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise uçağın ABD'ye ücretsiz verileceğinden şüphe olmadığını söyledi.

"HÜKÜMETLERARASI BİR İŞLEM"

Kelly, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Başkanın da söylediği gibi, bu ABD Hava Kuvvetleri'ne hükümetler arası bir hediye olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, kendi partisi tarafından bile eleştirilirken, Katar uçağın Trump'a kişisel bir hediye olmadığını, "hükümetlerarası bir işlem" olduğunu ileri sürdü.