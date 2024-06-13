ABD, Türk şirketleri yaptırım listesine aldı

13 Haziran 2024 10:30 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi kapsamında uygulanan yaptırımları ABD genişletti. ABD Maliye Bakanlığı, Rusya'ya karşı yaptırımları genişleterek, savunma sanayiine malzeme ve hizmet sağladığı belirtilen 300’den fazla kişi ve kurumu hedef aldı.

Yeni yaptırımlarda Türkiye’de bulunan bazı şirketler de yer aldı. VOA Türkçe'nin haberine göre, yeni yaptırımlarda, özellikle Çin’de bulunan ve Moskova’ya yarı iletken sattığı belirtilen şirketler hedef alındı. Maliye Bakanlığı açıklamasında, Rusya’nın “mali sisteminin mimarisinin” hedef alındığı belirtildi.

DOLAYLI YAPTIRIM RİSKİ DE ARTTI

ABD Maliye Bakanı Jennet Yellen, yeni adımların, Rusya’nın üçüncü ülkelerden aldığı kritik malzemeler dahil uluslararası materyal ve ekipman için geri kalan yöntemlerini hedef aldığını söyledi. Mali kurumların “Rusya’nın savaş ekonomisiyle iş yapmasına yönelik riskleri” arttırdıklarını vurgulandı.

Maliye Bakanlığı, Ukrayna işgali sebebiyle uzun süredir yaptırımlarla hedef alınan “Rusya’nın askeri endüstriyel sektörü” tanımını da genişletti. Bu karar, Rusya ile iş yapan şirket ve kurumlar için dolaylı yaptırım riskini artırıyor.