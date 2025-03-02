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 | Berrak Arican

ABD-Ukrayna gerilimi Rusya'nın işine yaradı: Bizim vizyonumuzla örtüşüyor!

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasındaki kavga Rusya'nın işine yaradı. Kremlin, ABD'nin yeni dış politika yapılanmasının hızla değiştiğini, bu durumun ise Rusya'nın vizyonuyla örtüştüğünü söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 16:32

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırladı. İkilinin görüşmesi dünya gündemine damga vurdu. Trump ve yardımcısı JD Vance, kameralar önünde adeta Zelenskiy'i azarladı. Bu durum Rusya'nın işine yaradı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına verdiği röportajda, ABD ile gerçekleşebilecek iş birliğinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline kadar birçok konuya değindi.

''HIZLI SONUÇ BEKLEMEMELİYİZ''

ABD ile Ukrayna arasında soruna yol açan nadir toprak elementleri konusunda ABD ile iş birliği ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Peskov, ABD tarafının "Önce Ukrayna konusunda çözüm, sonra ekonomi" şeklindeki tutumuna işaret etti. Peskov, "Bana öyle geliyor ki şu anda bile iş birliği için konuların ana hatlarını belirlememiz gerekiyor, ancak şu anda bu alanda hızlı bir sonuç beklememeliyiz" dedi.

TRUMP VE PUTİN İLİŞKİSİ

Peskov, Putin ve Donald Trump ilişkisine ilişkin ise, "Şimdi bir diyalog başlatmak ve tüm ilişkileri iyileştirmek için girişimlerde bulunuluyor. Önümüzde hala uzun bir yol var, çünkü ikili ilişkilerin tüm yelpazesine büyük zarar verildi. Ancak iki liderin siyasi iradesi devam ederse, bu yol oldukça hızlı ve başarılı bir şekilde katedilebilir" ifadelerini kullandı.

''BİZİM VİZYONUMUZLA ÖRTÜŞÜYOR''

ABD yönetiminin yeni dış politika yapılandırmalarına değinen Peskov, "ABD'nin yeni yönetimi tüm dış politika yapılanmalarını hızla değiştiriyor. Bu büyük ölçüde bizim vizyonumuzla örtüşüyor. Dahası, Ukrayna krizine ilişkin tamamen dengeli ifadeler içeren bir BM Genel Kurul kararı için oylama yapıyoruz. Bu daha önce hayal bile edilemezdi" diye konuştu.

PUTİN VE MACRON GÖRÜŞECEK Mİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Putin arasında görüşme ihtimaline yönelik konuşan Peskov, "Daha önce Putin ile iletişim kurmaya hazır olduğunu söylemişti. Aynı zamanda bu yönde gerçek bir adım atılmadı. Tam tersine savaşın her ne şekilde olursa olsun sürdürülmesini destekleyen bir pozisyon aldı" diye konuştu.

Peskov, ABD yönetimiyle temaslarının ardından ve "Rusya-ABD ilişkilerinde aniden ortaya çıkan dinamikler" çerçevesinde Avrupalıların tutumunun tam olarak nasıl değişeceğinin zamanla netleşeceğini kaydetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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