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 | Berrak Arican

ABD-Ukrayna kavgasından Rusya karlı çıktı! Kremlin müzakere yerini açıkladı

ABD ve Ukrayna'nın arasının açılması Rusya'ya yaradı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin son olarak Donald Trump'a biat edip, barışa hazır olduğunu söylemesinin ardından Kremlin'den de cevap gecikmedi. Hatta Kremlin, müzakere yeri bile belirledi.

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ABD-Ukrayna kavgasından Rusya karlı çıktı! Kremlin müzakere yerini açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 17:30

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile kameralar önünde ettiği kavganın yakıları sürerken Zelenskiy'den beklenmedik bir hamle geldi. Ukraynalı lider çark etti ve Trump, ikinci döneminin ilk Kongre konuşması sırasında Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu aktardı. Trump'ın bu sözlerinin ardından tüm gözler Rusya'ya döndü ve beklenen cevap Kremlin'den geldi.

RUSYA KARARDAN MEMNUN

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Peskov, Zelenskiy'nin 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerin yasaklanmasını içeren bir kararname imzaladığını işaret ederek, "Sorun, kiminle masaya oturulacağı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rus tarafıyla müzakere etmesi hukuki olarak hala yasak. Yani, genel olarak yaklaşım olumlu ancak nüanslar henüz değişmedi" ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE YERİ BİLE BELLİ!

Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya, ABD ve Ukrayna'yı müzakereler için Minsk'e davet etmesine yönelik, "Bu konu gündeme getirilmedi ve hiçbir şekilde tartışılmadı. Ancak bizim için Minsk en iyi yer. Belarus bizim ana müttefikimiz, bu nedenle müzakereler için en iyi yer" dedi.

RUSYA, ABD-İRAN ARASINDA ARABULUCU OLACAK MI?

ABD ile İran arasında nükleer füze dahil farklı konulara ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta Rusya'nın arabulucu olabileceği yönündeki iddialara değinen Peskov, "Rusya'nın tutumu, İran'ın nükleer dosyası sorununun yalnızca barışçıl siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği yönünde. Bunun için bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Çünkü İran bizim müttefikimiz, ortağımız ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirdiğimiz bir ülke ve Rusya bunun için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır. ABD bunun farkında" ifadelerini kullandı.

Peskov, Şubat ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde İran konusunun gündeme geldiğini de belirtti. Peskov, "İran konusu gündemdeydi, değinildi ama ayrıntılı değildi" şeklinde konuştu.

'RUSYA DEVREYE GİRECEK' İDDİASI

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg dün yayımladığı haberinde, Rusya lideri Putin'in nükleer görüşmeler dahil çeşitli konularda İran ile iletişim kurma konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yardımcı olmayı kabul ettiğini öne sürmüştü.

Konuya yakın Rus kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın teklifi Şubat ayındaki telefon görüşmesinde doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üst düzey ABD'li ve Rus yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede konuyu ele aldığı belirtilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Trump ve Zelenskiy kavgasında ne oldu?
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti. Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından ikilinin planları iptal olmuş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.
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