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 | Berkay Alptekin

ABD, Ukrayna planını açıkladı: 'Savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir'

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, bir röportajında II. Dünya Savaşı sonrası Berlin'den örnek vererek Ukrayna'nın da benzer şekilde "bölünebileceğini" ifade etti. Açıklamaları sonrası sosyal medyada gündem olan Kellogg, sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi.

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ABD, Ukrayna planını açıkladı: 'Savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 17:06

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere merkezli The Times gazetesine röportaj verdi. Gazete, "Ukrayna, savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir" başlığıyla okuyucularına servis ettiği haberde Kellogg'un II. Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın başkenti Berlin'de olduğu gibi savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'yı "kontrol bölgelerine bölmeyi" önerdiği belirtildi.

Kellogg, "Bunu, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de yaşananlara benzetebilirsiniz. Orada bir Rus, bir Fransız, bir İngiliz ve bir ABD bölgesi vardı" ifadelerine yer verdi.

ABD, Ukrayna planını açıkladı: 'Savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir'

GÜVENCE GÜCÜ OLUŞTURULABİLİR

Kellog, İngiltere ve Fransa birliklerinin Ukrayna'nın batısında kontrol bölgelerine konuşlanabileceğini ve çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için bir "güvence gücü" oluşturabileceğini belirtti.

Rusya'nın ise ülkenin doğusunu kontrol edebileceğini ifade eden Kellog, Avrupa ve Rus birlikleri arasında da Ukrayna güçlerinin konuşlanabileceğini ve mevcut kontrol hatları boyunca bir da silahsızlandırılmış bölge oluşturulabileceğini söyledi.

ABD, Ukrayna planını açıkladı: 'Savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir'

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Keith Kellogg, açıklamalarının gündem olmasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gazetede yayınlanan yazıda sözlerinin çarpıtıldığı ifade etti.
Ukrayna'nın bölünmesinden değil ülkenin egemenliğini destekleyen ateşkes sonrası kurulacak bir güçten bahsettiğini söyleyen Kellog, "Müttefik bir gücün (ABD birlikleri olmadan) sorumluluk alanlarından veya bölgelerinden bahsediyordum. Ukrayna'nın bölünmesinden bahsetmiyordum" dedi.

ABD, Ukrayna planını açıkladı: 'Savaş sonrası Berlin gibi bölünebilir'
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