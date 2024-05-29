ABD üretiyor, İsrail öldürüyor! 'Gizli silah deposu' iddiası

29 May 2024 09:36 - Güncelleme : 29 May 2024 10:03

İsrail, Gazze'deki katliamlarını sürdürürken bombalar çadır kentleri de vurdu. 2 gün arayla 2 kez yüzlerce Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı çadır kenti vuran İsrail, saldırının 'istemeden' yapıldığını öne sürüp bir de suçu Hamas'a atmaya çalıştı.

Çadır kentte çıkan yangının gizli bir mühimmat deposu nedeniyle kaynaklanmış olabileceğini öne süren İsrail'in saldırıda ABD'de üretilen mühimmatlar kullanıldığı da ortaya çıktı.

ABD medyasından CNN International, Refah'taki çadır kente düzenlenen saldırıların görüntülerini analiz etti. Uzmanlar, en az 45 kişinin öldüğü saldırıda ABD'de üretilen mühimmatların kullanıldığını açıkladı.

CNN için görüntüleri inceleyen 4 silah uzmanı saldırıda kullanılan bombanın Boeing tarafından üretilen GBU-39 olduğunu tespit etti. Uzmanlara göre, bu tür mühimmatların yoğun nüfuslu bölgelerde kullanılması her zaman riskli.

İSRAİL'İN 'GİZLİ SİLAH DEPOSU' SUÇLAMASI

İsrail, Refah'ta diri diri yakarak insanları katlettiği saldırının ilk raporunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çadır kentte çıkan yangının nedeninin 'gizli bir silah deposu' olabileceğini öne sürdü ve bölgeyi hedef alan hava saldırısında böyle bir yangına neden olmayacak kadar küçük mühimmatlar kullanıldığını iddia etti.

İSRAİL'İN REFAH KATLİAMI

İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde sivillerin sığındığı çadır kente düzenlediği saldırı düzenledi. Saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, tarihte daha önce hiç bu kadar çok katliam aracının bir araya getirilip dünyanın gözü önünde kullanılmadığını, Gazze'de şu anda olduğu gibi halkın su, gıda, ilaç, elektrik ve yakıttan mahrum bırakıldığını, altyapının çökertildiğini, tüm kurumların tahrip edildiğini, sanitasyonun bozulduğunu, salgın hastalıkların yayıldığını, sağlık sisteminin çökertildiğini, kuşatmanın uygulandığını, geçişlerin kapatıldığını ve tıbbi malzeme ile heyetlerin girişinin engellendiğini doğrulamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN İKİNCİ ÇADIR KENTİ KATLİAMI

Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam eden işgalci İsrail, yine bir çadır kenti hedef aldı. İsrail ordusunun saldırısında 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.