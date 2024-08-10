ABD üssüne İHA'lı saldırı: Şiddetli patlamaların ardından dumanlar yükseldi

10 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:48

Ortadoğu'da artan gerilim! Blinken'dan dikkat çeken sözler: Hiçbir tarafın çıkarına değil

Ortadoğu'da artan gerilim! Blinken'dan dikkat çeken sözler: Hiçbir tarafın çıkarına değil

Suriye'nin ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üs, kamikaze İHA’larla hedef alındı. Hedef alınan üsten peş peşe patlama sesleri gelirken bölgeden dumanlar yükseldi.

İHA'larla gerçekleştirilen saldırının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

BU SALDIRI İLK DEĞİL

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

Fotoğraf: Arşiv