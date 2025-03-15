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 | Berkay Alptekin

ABD, Uygur Türkleri için adım attı! Sınır dışı edenlere vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bakanlık aracılığıyla yazılı açıklamalarda bulundu. Rubio, başta Uygur Türkleri olmak üzere etnik ve dini grupların sınır dışı edilmesi için diğer hükümetlere baskı kuran Çin'e karşı çıktıklarını ifade etti. Bu kapsamda Uygur Türkleri'nin sınır dışı edilmesinden sorumlu yabancı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

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ABD, Uygur Türkleri için adım attı! Sınır dışı edenlere vize kısıtlaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 12:57

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bakanlık tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, Uygur Türklerini zorla geri göndermeleri konusunda Çin'in diğer hükümetlere kurduğu baskıya karşı çıktıklarını ifade etti.

UYGULAMAYA TAYLAND İLE BAŞLANDI

Uygurlar ve güvenlik endişesi taşıyan diğer etnik ve dini grupların sınır dışı edilmesinde sorumluluğu bulunan tüm yabancı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirileceğini bildiren Rubio, uygulamaya 27 Şubat'ta 40 Uygur Türkü'nü sınır dışı eden Tayland hükümeti yetkilileriyle başlanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı, tüm hükümetlere başta Uygurlar olmak üzere diğer etnik grupları Çin'e geri göndermeme çağrısı yaptı.

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#Dünya
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