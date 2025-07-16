ABD ve İngiltere'nin casus uçakları Rusya'nın peşinde: İki taraftan keşif yaptılar

ABD ve İngiltere'ye ait keşif uçakları Rusya için havalandı. İki casus uçağı, aynı gün iki farklı taraftan Rusya'ya yaklaştı. Uçuş verileri ortaya çıkardı.

ABD ve İngiltere'nin keşif uçakları, iki taraftan Rusya'ya yaklaştı, keşif uçuşları gerçekleştirdi. Boeing Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) RC-135W uçağı, Rusya'nın Murmansk kıyılarının açıklarına yaklaştı. ABD Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait RC-135V uçağı ise Rusya'nın Kaliningrad topraklarının etrafında daireler çizdi.

Newsweek'in haberine göre, ABD ve İngiltere'nin casus uçakları, keşif uçuşları yaparken Rusya'nın hava sahasının ihlal edildiğine dair bir işaret olmaması dikkat çekti.

Flightradar24 uçuş takip sitesinden sağlanan verilere göre, İngiltere'nin uçağı, pazartesi günü yerel saatle 08.11’de Waddington’daki RAF üssünden havalandı. Norveç, İsveç ve Finlandiya’ya geçti, ardından güneydoğuya dönerek Rusya’ya doğru ilerledi. Rusya'nın Kutup Bölgesinde bulunan Murmansk şehrine paralel bir uçuş gerçekleştirdi ve geri döndü.

ABD uçağı ise İngiltere'deki Mildenhall üssünden havalandı. Hollanda, Almanya, Polonya ve Litvanya'dan geçti, Rusya'nın Kaliningrad şehri etrafında daireler çizdi.

DÜZENLİ GÖZLEM UÇUŞLARI

Haberde, NATO'nun Rusya'nın batı sınır bölgelerinde düzenli gözlem uçuşları yapmasına dikkat çekildi. Rusya'nın "NATO gölü" olarak bilinen bölge için güvenlik endişelerini artıran hibrit önlemlerin bir parçası olarak ittifak hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarla karşı karşıya kalmaya devam etmesinin olası olduğuna vurgu yapıldı.