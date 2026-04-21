ABD ve İran arasında müzakere belirsizliği! Tahran yeni kozlarını hazırladı

ABD, İran, İsrail savaşında müzakere belirsizliği devam ediyor. ABD ve İran'ın bir türlü anlaşma sağlayamadığı nükleer program hakkında konuşan Başkan Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun yer altından çıkarılması için uzun ve zorlu bir süreç gerektiğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, tehditlerin gölgesinde müzakere etmeyeceklerini vurgulayarak, "Yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" ifadesini kullandı. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'daki yıkımlarına devam ediyor.

İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 10:27

İRAN: TEHDİT VE EYLEMLERE KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazır olduklarını" söyledi.

Tarih 10:19

''GEMİMİZE EL KONMA ATEŞKES İHLALİ''

 İran, ABD ordusunun İran bayrağı taşıyan "Touska" adlı ticari gemiyi alıkoymasını en güçlü şekilde kınadığını ve bunun ateşkesin ihlali olduğunu bildirdi.

Tarih 09:58

İRAN: SALDIRILAR YENİDEN BAŞLAYABİLİR!

 İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, "ABD-İsrail'in saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil, hazır olmalıyız." dedi.

Tarih 08:09

''İRAN'DAN URANYUMUN ALINMASI UZUN VE ZORLU SÜREÇ''

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geri alınmasının “uzun ve zorlu bir süreç” gerektireceğini belirtti. Trump, haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarına atıfta bulunarak, “Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen ve kesin olarak yok edilmesi anlamına geliyordu” dedi.

Tarih 07:33

''TEHDİTLERİN GÖLGESİNDEKİ MÜZAKEREYİ KABUL ETMİYORUZ''

İran cephesinden ABD ile yapılacak muhtemel yeni müzakerelere ilişkin açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirterek, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" dedi.

 

Tarih 06:05

PENTAGON CAN KAYBINI VE YARALI ASKER SAYISINI AÇIKLADI

Pentagon'un, askeri çatışma kayıplarını paylaştığı veri tabanındaki güncelleme ABD'nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" sürecindeki kayıplarını ortaya koydu. Son güncellemeye göre 28 Şubat'ta başlayan saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden "savaşta" şimdiye kadar 415 ABD askeri yaralanırken 13 asker hayatını kaybetti.

Tarih 03:50

İSRAİL, LÜBNAN'DA BİRÇOK EVE SALDIRI DÜZENLEDİ

 İsrail ordusunun, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasında çok sayıda eve bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.

