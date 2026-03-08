Menü Kapat
TGRT Haber
ABD ve İsrail, İran'ın petrol depolarını vurdu, Tahran'a kül yağdı: Maskesiz dışarı çıkmayın!

Mart 08, 2026 14:39
1
ABD ve İsrail, İran'ın petrol depolarını vurdu

ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolama alanlarını vurdu. Saldırıların ardından büyük yangınlar çıktı. Tahran'ı kara bulutlar kapladı. Uzmanlar, halka uyarılarda bulundular; maskesiz dışarı çıkmayın!

2
Tahran gökyüzü

ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da dün gece başta Tahran olmak üzere birçok yerde petrol depolama alanları hedef alındı. İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı.

 

3
Tahran gökyüzü

Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti.

 

4
Tahran gökyüzü

Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü.

 

5
Tahran gökyüzü

Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi.

 

6
Tahran gökyüzü

Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

 

7
Tahran gökyüzü

Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

