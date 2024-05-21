ABD ve İsrail 'Refah'a sınırlı kara saldırısı' konusunda anlaştı

21 May 2024 11:26 - Güncelleme : 21 May 2024 11:43

İsrail'den ABD'ye Refah baskısı: Kara operasyonu için tüm kozlarını oynuyorlar

İsrail'den ABD'ye Refah baskısı: Kara operasyonu için tüm kozlarını oynuyorlar

Gazze'ye 8 aydır bombalar yağdıran İsrail'in, Refah'a saldırı konusunda ABD ile anlaştığı iddia edildi. ABD medyasından Washington Post gazetesinde yazan David Ignatius, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek kara saldırısına başladığı Refah konusunda yeni bir kararda Amerikalı ve İsrailli yetkililerin fikir birliğine vardığı iddia edildi.

İSRAİL 'KAPSAMLI SALDIRI'DAN VAZGEÇTİ

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a kara saldırısının Gazze'deki insani felaketleri derinleştireceği uyarıları yöneltilen İsrail'in planladığı "kapsamlı kara saldırısından" vazgeçtiği belirtildi.

ABD 'SINIRLI SALDIRI'YA KARŞI DEĞİL

Amerikalı yetkililerin "daha az sivil zayiata yol açacağını düşündüğü daha sınırlı bir saldırı planı" konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığı iddia edilen yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu plana "karşı çıkmayacağı" savunuldu.

REFAH'A SIĞINAN FİLİSTİNLİLERİN ZORLA GÖÇÜ

Amerikalı yetkililerin, Refah'a sığınan yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin "en az 800 bininin" bölgeyi yeniden terk ettiğini değerlendirdiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şimdiye kadar 810 bini aşkın yerinden edilmiş Filistinli Refah'tan çıkmak zorunda kaldı.

GAZZE'DE SAVAŞ SONRASI

Son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında gerilime neden olan Gazze'nin idaresinde Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından desteklenen bir yönetim konusunda İsrailli yetkililerin hemfikir olduğu iddia edildi.

Ancak yazıda Netanyahu'nun Gazze'nin idaresinde Filistin Yönetimi'nin müdahil olmasına karşı çıktığı belirtildi.