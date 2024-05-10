ABD ve İsrail'den Filistin kararına tepki: Kürsüde parçaladı!

10 May 2024 20:40 - Güncelleme : 10 May 2024 20:51

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğini içeren karar tasarısını 143 "evet" oyuna karşı 9 "hayır" oyuyla kabul etti. ABD ve İsrail "hayır" oyu kullanırken, 25 ülke ise çekimser kaldı. Kabul edilen tasarıda Filistin'in üyeliğe "uygun" olduğu belirtilirken, şu anda BM'de sadece gözlemci konumunda olan Filistin'e üyelik dışındaki bazı hak ve ayrıcalıklar tanındı. Bu haklar arasında üye devletler arasında oturma ve önerilere destek olma hakkı yer alıyor.

ABBAS’TAN AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu kararın dünyanın Filistin'in yanında, İsrail'in işgalinin ise karşısında olduğunu gösterdiğini söyledi. Abbas, Filistin'in BM'de tam üyelik için çalışmaya devam edeceğini de vurguladı.

ABD TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood ise BM nezdinde alınacak "tek taraflı" tedbirlerin iki devletli bir çözümü ilerletmeyeceğini söyledi. Wood, ABD'nin Filistin devletine karşı olmadığını, ancak devlet kurmanın ancak taraflar arasındaki doğrudan müzakereleri içeren bir süreçle mümkün olacağına inandığını belirtti.

Wood, “Oyumuz Filistin devletine karşı olduğumuzu yansıtmıyor. Bunu desteklediğimizi ve ilerletmeye çalıştığımızı çok açık bir şekilde ifade ettik. Bu oylama, devletin ancak taraflar arasında doğrudan müzakereleri içeren bir süreçle kurulabileceğinin kabulü anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

KÜRSÜDE PARÇALADI

İsrail'in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın BM Şartı'nın bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirmesinin ardından, bunların "tiyatral" bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartı'na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.