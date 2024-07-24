ABD ile Türkiye arasında dengeler değişiyor! Kamala Harris'in siyasi senaryosu ne olacak?

24 Temmuz 2024 10:29 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:46

Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Altay, Joe Biden'in hastalık nedeniyle ABD seçimlerindeki adaylığından çekilmesi akabinde yerine Kamala Harris'in gelmesinin dünya siyasetindeki önemini tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a açıkladı.

JOE BIDEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Öncelikle Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin arka planı hakkında konuşan Altay, işin arka planında aile baskısı olduğunu belirtti.

Sağlık durumunun giderek kötüleşen Biden'ın seçim sahnesinde yer almasını istemeyen ailesinin ısrarları nedeniyle adaylıktan çekildiğini resmi olarak duyuran Biden'in yerine ise Kamala Harris geçti.

Altay, Harris'in aday olmasının beklenen bir haber olduğunu hatırlattı.

2024 AMERİKA SEÇİMLERİ

Siyasal iletişim uzmanı Altay şu ifadeleri kullandı:

"Joe Biden'ın başkan adaylığından beklenmedik şekilde çekilmesi, kamuoyu ve siyasi analistler tarafından çeşitli nedenlere dayandırılsa da, ailesinin ve çevresinin adaylıktan çekilme ısrarına rağmen resmî olarak kendi isteği ile gerçekleştiği belirtiliyor.

Adaylıktan çekilme ile ilgili olası faktörlere gelecek olursak tüm kamuoyunun bildiği gibi Biden'ın yaşı ve sağlık durumu, özellikle ikinci dönem ABD Başkanlığı için büyük bir endişe kaynağı olmuştu. 2024'te 82 yaşında olan Biden, sağlık sorunları ve yaşa bağlı zorluklar nedeniyle Demokrat Parti içindeki bazı üyeler, daha genç ve dinamik bir adayın partiyi daha iyi temsil edebileceği görüşündeydi. Parti içi bu baskılar, Biden’ın çekilme kararında etkili olması muhtemel.

Biden’ın kamuoyu anketlerindeki hızla düşen popülaritesi seçimlerde yeniden seçilme şansını azaltmış olduğundan , adaylıktan çekilmesi daha güçlü bir Demokrat adayın seçimlerde daha başarılı olabileceği kanaatine varmış stratejik bir karar olarak değerlendirilebilir."

BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİN ETKİLERİ

Amerika'da 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde Donald Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris olması tüm dengeleri değiştirirken Biden'ın çekilmesi ise iç politikayı değiştirdi.

Altay, "Biden'ın çekilmesiyle ABD'de değişen seçim havasında özellikle seçimlerde Afro-Amerikalılar sandık başına gitme ihtimali yükseldi. Kamala Harris'in seçimlere katılmasıyla Amerika'da değişen bu tablo dünyaya da şimdiden yansıdı. En merak edilen ülke ise Türkiye oldu. Çünkü Türkiye'nin Orta Doğu'daki gücü ve söz sahibi olması yıllarca Amerika devletinin rahatsız olduğu bir konuydu" dedi.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDA DENGELER DEĞİŞİYOR!

Dünya kamuoyunda ise; Amerika'nın değer kaybetmesi ve Türkiye'nin siyasi ekonomik politikaları sonrası Orta Doğu üzerindeki hakimiyetinin artması üzerine Kamala Harris'in farklı politikalar yürüteceği bekleniyor. Siyasal İletişim uzmanı Altay'ın olası senaryolar ve analizi ise şu şekilde oldu:

"Biden’ın adaylıktan çekilmesi ve Kamala Harris’i desteklemesi, Amerikan politikalarında ve Türkiye ile ilişkilerde belirli değişikliklere neden olabilir.

Amerika’nın İç Politikalarında özellikle Demokrat Parti İç Dinamikleri açısından Harris’in olası adaylığı, Demokrat Parti içinde birliği sağlamaya yönelik bir hamle olabilir. Bu, parti içi çeşitli fraksiyonları birleştirme çabası olarak değerlendirilebilir. Bu adaylık Biden’ın politikalarının devamlılığı açısından önemli bir işaret olabilir, çünkü Harris, Biden yönetiminin birçok politikasını desteklemişti.

Seçmen Tabanı ve Katılım açısından değerlendiğimizde Harris’in adaylığı, özellikle kadın seçmenler, Afro-Amerikan topluluğu ve genç seçmenler arasında daha yüksek bir katılım sağlaması olası gözükmekte. Ancak, bazı muhafazakâr Demokratlar veya ılımlı seçmenler Harris’in bazı politikalarını fazla ilerici bulabilirler.

Ekonomi ve Sağlık Politikaları açısından, Harris, Biden’ın ekonomik ve sağlık politikalarını büyük ölçüde desteklemektedir. Bu nedenle, mevcut sosyal ve ekonomi politikalarında ilerleme, inovasyon devam etmesi beklenmesi olası değil.

Aynı durum elbette eğitim, sağlık hizmetleri ve gelir eşitsizliği gibi konularda daha provaktif politikalar izlenmesi beklenebilir."

NATO ÜLKESİ OLAN TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU'DAKİ GÜCÜ

Amerika Müesses Nizamı ve Türkiye etkisi açısından değerlendirdiğimizde;

NATO ve Güvenlik Politikalarında Harris, NATO ittifakının güçlü bir savunucusu olarak bilinir ve Türkiye’nin NATO içindeki rolüne önem veriyor. Özellikle son yıllarda Türkiye’nin savunma sanayii ve askeri işbirliği konularında daha sıkı bir ilişki hedeflemesi beklenebilir.

Ekonomi ve Ticarette Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik diplomaside Özellikle teknoloji, enerji ve çevre alanlarında işbirliği fırsatlarına odaklanacaktır. Gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşmaları konusunda daha esnek ve yapıcı bir yaklaşım benimseyebilir.

Bölgesel Politikalarda Orta Doğu’da istikrar ve barış süreçlerine yönelik daha aktif bir rol oynayabilir. Bu bağlamda, Türkiye’nin Suriye, Irak ve diğer komşu ülkelerle ilişkileri dikkate alınacaktır. Harris, mülteci krizleri ve insani yardım konularında daha proaktif politikalar üretebilir, bu da Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerini etkileyebilir.

AMERİKALI SİYASETÇİLERİN KAMALA HARRİS HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Elbette Harris’in adaylığı kesinleşmedi ancak Kamala Harris dışında Amerikan başkanlığına aday olabilecek en güçlü Demokrat adaylar arasında şu isimler öne çıkıyor:

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg: 2020 Demokrat başkanlık ön seçimlerinde dikkat çekmiş, genç ve dinamik bir siyasetçi. Belediye başkanlığı deneyimi ve Biden yönetimindeki rolüyle tanınıyor.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren : 2020 başkanlık ön seçimlerinde güçlü bir kampanya yürüttü. İlerici politikaları ve tüketici hakları savunuculuğuyla biliniyor.

Vermont Senatörü Bernie Sanders: 2016 ve 2020 başkanlık ön seçimlerinde önemli destek kazandı. İlerici politikaları ve geniş bir genç seçmen tabanına sahip olmasıyla tanınıyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom: Kaliforniya'nın valisi olarak dikkat çeken politikalar uyguladı. Pandemi yönetimi ve çevre politikalarıyla tanınıyor.

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar: 2020 başkanlık ön seçimlerinde ılımlı bir aday olarak öne çıktı. Orta Amerika seçmenleri arasında popülerliği var.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer: Pandemi sırasında aldığı önlemler ve liderliği ile ulusal düzeyde dikkat çekti. Salgın yönetimi ve sosyal politikalarıyla biliniyor.

New Jersey Senatörü Cory Booker: 2020 başkanlık ön seçimlerinde adaydı. Sosyal adalet, ceza adaleti reformu ve kapsayıcılık konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper: Güney eyaletlerinden birinde popüler bir Demokrat olarak dikkat çekiyor. Orta Amerika seçmenlerine hitap edebilme potansiyeli var.

Bu adaylar, Demokrat Parti içinde farklı politik ve ideolojik spektrumları temsil ediyor ve her biri kendi benzersiz yetenekleri ve tecrübeleriyle potansiyel birer güçlü aday olarak değerlendirilebilir.

"AVRUPA TRUMP'I İSTEMİYOR!"

Ayrıca resmî olmasa da Michelle Obama ve Hillary Clinton, geçmişteki yüksek profilli rollerine rağmen, gelecekteki başkanlık seçimlerine aday olma olasılıkları konusunda çeşitli faktörler göz önüne alındığında belirsizlik taşımaktadır.

Michelle Obama Şu an için başkanlık adaylığı niyetinde olmadığını açıkça belirttiği için, onun aday olma olasılığı düşük görünüyor.

Hillary Clinton Geçmişteki deneyimlerine rağmen, 2016 yenilgisi ve yıpranmışlık faktörleri göz önüne alındığında, yeniden aday olma olasılığı da düşük görünüyor.

Her iki isim de Demokrat Parti içinde önemli figürler olmaya devam ediyor, ancak şu anki göstergeler onların başkanlık için aday olma ihtimalinin düşük olduğunu işaret ediyor.